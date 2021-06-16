«ЕвроХим-БМУ» провел ХV научно-техническую конференцию молодых специалистов

В начале июня на заводе «ЕвроХим-БМУ» прошел региональный этап ежегодной научно-технической конференции

В конкурсе участвовали десять молодых специалистов. Они представили исследовательские проекты по оптимизации производственных возможностей и технологий предприятия, реконструкции и модернизации оборудования и цехов, новым подходам в производстве минеральных удобрений и их использовании.

В состав жюри вошли руководители компании под председательством и. о. исполнительного директора Вадима Паршакова. Оценивались актуальность, новизна и практическая значимость работы, презентационные навыки спикера.

3 место разделили коллеги-электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха: Евгений Гончаров с проектом «Применение тепловизионного реле защиты в электроустановках ООО «ЕвроХим-БМУ» и Николай Фишер с проектом «Автоматизация системы синхронизации турбогенераторов ООО «ЕвроХим-БМУ».

2 место заняла контролер качества продукции технологического процесса ЦОТК Анна Митина. На конференции специалистка представила работу «Получение торфяных капсул для овощеводческих комплексов на основе фосфогипса».

Победителем стал аппаратчик нейтрализации цеха сложных минеральных удобрений Артем Сиденко с исследованием «Получение сульфата аммония при совместной переработке фосфогипса и кремнефтористоводородной кислоты».

По правилам регионального этапа Артем Сиденко представит свой проект осенью на общекорпоративной научно-технической конференции «ЕвроХима» в рамках слета молодых специалистов.

«Для меня участие в научно-технической конференции — это возможность представить свои идеи профессиональному жюри, получить обратную связь. И шанс познакомиться с исследованиями моих коллег, что само по себе полезно, ценно и невероятно интересно», — поделился Сиденко.

Напомним, в начале июня «ЕвроХим-БМУ» выбрал лучших специалистов.