Термальный комплекс на курорте «Роза Хутор» открыл свой первый летний сезон
Термально-развлекательный комплекс SunShine Park пригласил гостей на водные процедуры в горах Сочи
SunShine Park находится в Горной Олимпийской деревне на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря, работает каждый день с 10:00 до 22:00. Гостей ждут бассейн 18 на 8 метров, панорамная сауна, чилаут-зона с лежаками для солнечных ванн и гастробар.
«Мы ориентируемся и на молодежный, и на семейный отдых. Глубина бассейна — 135 см, что очень удобно для отдыха с детьми любого возраста. Для детей до четырех лет посещение комплекса бесплатно. Всем детям предоставляются спасательные круги, нарукавники и жилеты. За безопасностью посетителей следит профессиональный спасатель. Для всех отдыхающих, несмотря на возраст, в Sunshine Park есть надувные игрушки и круги. Мы проводим молодежные вечеринки у бассейна, в ближайшее время запустим анимационные программы для детей», — рассказала управляющая комплексом SunShine Park Елена Давыдова.
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Чистоту воды в термальном комплексе обеспечивает и контролирует современное оборудование с автоматической фильтрацией и поддержанием уровня хлора. Система коагуляции задерживает мелкие частицы, а дополнительная система ультрафиолета на горном море обеззараживает воду и убирает запах хлора.
«Наш комплекс работает круглый год. Температура воды в бассейне даже в самые суровые заморозки поддерживается на уровне 33‑35 °С», — пояснила Давыдова.
Музыка создает приятную атмосферу, а лучший бонус к купаниям на свежем воздухе — фотографии на фоне горных панорам.