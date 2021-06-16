Термальный комплекс на курорте «Роза Хутор» открыл свой первый летний сезон

SunShine Park находится в Горной Олимпийской деревне на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря, работает каждый день с 10:00 до 22:00. Гостей ждут бассейн 18 на 8 метров, панорамная сауна, чилаут-зона с лежаками для солнечных ванн и гастробар.

«Мы ориентируемся и на молодежный, и на семейный отдых. Глубина бассейна — 135 см, что очень удобно для отдыха с детьми любого возраста. Для детей до четырех лет посещение комплекса бесплатно. Всем детям предоставляются спасательные круги, нарукавники и жилеты. За безопасностью посетителей следит профессиональный спасатель. Для всех отдыхающих, несмотря на возраст, в Sunshine Park есть надувные игрушки и круги. Мы проводим молодежные вечеринки у бассейна, в ближайшее время запустим анимационные программы для детей», — рассказала управляющая комплексом SunShine Park Елена Давыдова.