В Сочи расцвело доледниковое растение

В субальпийском поясе Сочинского национального парка в июне расцвела педеротелла понтийская — исчезающее доледниковое растение. Этот вид находится под угрозой исчезновения. С третичного периода сохранилось несколько мест на Западном Кавказе, где можно его встретить.

В Сочинском нацпарке на территории «Роза Хутор» есть всего два места, где растет около 200 разновозрастных растений этого вида, сообщили в пресс-службе заповедника.