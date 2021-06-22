В Сочи расцвело доледниковое растение

Краснодарский край

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В июне в Сочинском национальном парке зацвело исчезающее доледниковое растение

В субальпийском поясе Сочинского национального парка в июне расцвела педеротелла понтийская — исчезающее доледниковое растение. Этот вид находится под угрозой исчезновения. С третичного периода сохранилось несколько мест на Западном Кавказе, где можно его встретить.

В Сочинском нацпарке на территории «Роза Хутор» есть всего два места, где растет около 200 разновозрастных растений этого вида, сообщили в пресс-службе заповедника.

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На вид это низкое, 10–30 см высотой, многостеблевое растение, имеющее короткое деревянистое корневище. Стебли голые, с зубчатыми листьями темно-зеленого цвета с более светлой центральной жилкой. Сами цветки растения желтого цвета. Они на коротких черешках располагаются по одному в пазухах верхушечных листьев и достигают 15 мм в длину.

Ареал вида охватывает Карачаево-Черкесию, Адыгею и Краснодарский край в России и сопредельные районы Абхазии. Встречается по полузатененным скалам в верхне-лесном и субальпийском поясах, преимущественно выше 1500 метров над уровнем моря.

Педеротелла понтийская включена в Красную книгу Краснодарского края. Как узкий эндемик является национальным достоянием России и Республики Абхазия.

Напомним, в середине мая на курорте начали цвести апельсин, калина, яблони и снежноцвет и распустились цветы глицинии, которую посадили 129 лет назад.

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