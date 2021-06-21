Мэрия Краснодара подала в суд на 12 владельцев заправок

Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в августе 2020 года после взрыва на АЗС в Динском районе поручил проверить все заправки края на законность.

Проверка 144 АЗС Краснодара показала, что 127 из них размещены законно. На остальных 17 провели земельный контроль, после чего закрылись две станции. На владельцев 12 АЗС подали в суд, результаты проверки по оставшимся трём передали в федеральные контролирующие органы.

Глава Краснодара Евгений Первышов поручил продолжить эту работу. Особого внимания, по его словам, требуют заправки вблизи жилого сектора. Мэр обратился к главам внутренних округов, чтобы они также подключились к работе.