Мэрия Краснодара подала в суд на 12 владельцев заправок

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодара 21 июня обсудили безопасность работы АЗС в городе

Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в августе 2020 года после взрыва на АЗС в Динском районе поручил проверить все заправки края на законность.

Читайте также:

Проверка 144 АЗС Краснодара показала, что 127 из них размещены законно. На остальных 17 провели земельный контроль, после чего закрылись две станции. На владельцев 12 АЗС подали в суд, результаты проверки по оставшимся трём передали в федеральные контролирующие органы.

Глава Краснодара Евгений Первышов поручил продолжить эту работу. Особого внимания, по его словам, требуют заправки вблизи жилого сектора. Мэр обратился к главам внутренних округов, чтобы они также подключились к работе.

Читайте также:

«Понятно, что это работа управления муниципального контроля, но объекты находятся на территории ваших округов. Если вы видите подобную ситуацию — незамедлительно информируйте управление муниципального контроля для того, чтобы они проводили мероприятия в рамках своих полномочий. Не проезжайте мимо. Это общая ответственность за безопасность жителей, которую мы должны обеспечивать вместе с вами», — сказал он.

Безопасность Евгений Первышов Краснодар Суд Топливо

Новости

Мэрия Краснодара подала в суд на 12 владельцев заправок
Жителям Кубани предложили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти». За каждую свечу на помощь ветеранам направят рубль
Жильцы ЖК «Покровский» в Краснодаре заявили, что мэрия хочет сделать чердак жилым этажом
На Кубани введут обязательную вакцинацию
Из Краснодара спустя 7 лет перерыва снова можно будет летать в Дюссельдорф
Из Дубинского сквера Краснодара убрали автобусную остановку

Лента новостей

Реклама на портале