Мэрия Краснодара подала в суд на 12 владельцев заправок
Власти Краснодара 21 июня обсудили безопасность работы АЗС в городе
Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в августе 2020 года после взрыва на АЗС в Динском районе поручил проверить все заправки края на законность.
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Проверка 144 АЗС Краснодара показала, что 127 из них размещены законно. На остальных 17 провели земельный контроль, после чего закрылись две станции. На владельцев 12 АЗС подали в суд, результаты проверки по оставшимся трём передали в федеральные контролирующие органы.
Глава Краснодара Евгений Первышов поручил продолжить эту работу. Особого внимания, по его словам, требуют заправки вблизи жилого сектора. Мэр обратился к главам внутренних округов, чтобы они также подключились к работе.
«Понятно, что это работа управления муниципального контроля, но объекты находятся на территории ваших округов. Если вы видите подобную ситуацию — незамедлительно информируйте управление муниципального контроля для того, чтобы они проводили мероприятия в рамках своих полномочий. Не проезжайте мимо. Это общая ответственность за безопасность жителей, которую мы должны обеспечивать вместе с вами», — сказал он.