Из Дубинского сквера Краснодара убрали автобусную остановку

Перенос остановки автобусов из Дубинского сквера власти города обсудили на еженедельной планерке 17 мая. Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что это конечный остановочный пункт ряда транспортных предприятий, но местные жители просят убрать его.

«Сто процентов — это все частные перевозчики. Муниципальных там нет. Я еще с прошлого года говорил, чтобы нашли возможность оборудовать санузлы, кабины, решили вопрос — место определено, но скопления такого большого количества транспортных средств на этой территории быть не должно», — подчеркнул Первышов.