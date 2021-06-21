Из Дубинского сквера Краснодара убрали автобусную остановку
В мэрии Краснодара 21 июня отчитались о ликвидации остановки общественного транспорта возле Дубинского сквера
Перенос остановки автобусов из Дубинского сквера власти города обсудили на еженедельной планерке 17 мая. Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что это конечный остановочный пункт ряда транспортных предприятий, но местные жители просят убрать его.
«Сто процентов — это все частные перевозчики. Муниципальных там нет. Я еще с прошлого года говорил, чтобы нашли возможность оборудовать санузлы, кабины, решили вопрос — место определено, но скопления такого большого количества транспортных средств на этой территории быть не должно», — подчеркнул Первышов.
Он предложил сделать остановки по маршруту следования. Замглавы города Артем Доронин пообещал решить проблему до конца месяца.
Власти снова вернулись к этой теме только 21 июня. На планерке Доронин отчитался, что остановка возле Дубинского сквера ликвидирована. Теперь автобусы останавливаются по улице Фурманова, вблизи дома № 2.
«Мы пытались как-то навести порядок возле остановочного пункта на территории сквера, организовать там туалет и место отдыха для водителей, но приняли решение перенести его», — объяснил Доронин.
Напомним, ранее власти Краснодара собирались ликвидировать четыре трамвайные остановки. Но отказались от этой идеи, потому что местные жители высказались против сноса.