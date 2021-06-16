В Краснодаре хотели убрать четыре трамвайные остановки, но потом передумали

В мэрии Краснодара 16 июня объяснили Юга.ру, почему решили не убирать трамвайные остановки

Ранее в инстаграме МУП КТТУ сообщили, что с 25 мая в Краснодаре упразднят четыре трамвайные остановки, чтобы увеличить скорость движения транспорта. Нововведения должны были коснуться остановок на следующих улицах: 3-я линия, Каляева, Красных Зорь и Просторной.

Накануне в мэрии Краснодара рассказали, что по просьбам местных жителей решили сохранить остановку на улице Просторной. Более того, глава города поручил её благоустроить.

О судьбе других остановок, которые собирались упразднить, ничего не говорили. После публикации новости читатель портала Юга.ру обратил внимание на то, что их так и не ликвидировали.