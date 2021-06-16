В Краснодаре хотели убрать четыре трамвайные остановки, но потом передумали

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 16 июня объяснили Юга.ру, почему решили не убирать трамвайные остановки

Ранее в инстаграме МУП КТТУ сообщили, что с 25 мая в Краснодаре упразднят четыре трамвайные остановки, чтобы увеличить скорость движения транспорта. Нововведения должны были коснуться остановок на следующих улицах: 3-я линия, Каляева, Красных Зорь и Просторной.

Накануне в мэрии Краснодара рассказали, что по просьбам местных жителей решили сохранить остановку на улице Просторной. Более того, глава города поручил её благоустроить. 

О судьбе других остановок, которые собирались упразднить, ничего не говорили. После публикации новости читатель портала Юга.ру обратил внимание на то, что их так и не ликвидировали.

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16 июня Юга.ру попросили мэрию Краснодара прокомментировать ситуацию. Там со ссылкой на департамент транспорта сообщили, что предложения по ликвидации ряда остановок «действительно обсуждались». В связи с тем, что местные жители высказались против таких планов, власти решили не убирать остановки. 

В мэрии также объяснили, почему на совещании речь зашла только про одну остановку:

«На аппаратном совещании эта тема была поднята, поскольку поступили обращения от жителей Карасунского округа конкретно по остановке по улице Просторной», — сказали в пресс-службе города.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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