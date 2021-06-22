Получателям пенсий на карты Уралсиба нужно забрать готовые карты «Мир» до 1 июля

С 1 июля пенсии и социальные выплаты будут зачисляться только на карты «Мир»

Согласно требованиям ФЗ «О национальной платежной системе» с 1 июля пенсии и соцвыплаты будут зачисляться только на карты «Мир».

Клиентам Уралсиба, получающим пенсию и социальные выплаты на карты международных платежных систем, необходимо получить карты «Мир» до 30 июня включительно. Карты уже выпущены и привязаны к действующим счетам. Выпуск карты бесплатный, плата за обслуживание не взимается. Клиентам не нужно подавать никаких заявлений: выплаты продолжат зачисляться на счет.

Адрес отделения, где находится новая карта, можно узнать из СМС от банка или по телефону 8-800-250-57-57.

Клиенты, которые хотят сохранить карту международной платежной системы, должны оформить карту «Мир» с новым счетом и передать заявление о доставке пенсии или социальной выплаты на нее. Заявление подается в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения. Оформление карты «Мир» с новым счетом бесплатно, ранее выпущенная карта международных платежных систем продолжит работать и после 30 июня.

Напомним, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовых карт с кешбэком.