«Ростелеком» объявил кешбэк до 15% при оплате услуг картой «Мир»

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Держатели карт «Мир» получат бонус при оплате домашнего интернета и кабельного ТВ от «Ростелекома»

За первую оплату услуг кешбэк составит 15%, за последующие оплаты на карту вернется 5% платежа.

Эксклюзивный кешбэк доступен при оплате домашнего интернета, интерактивного ТВ, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно просто сохранить реквизиты своей карты «Мир» в Едином личном кабинете, на сайте rt.ru или в мобильном приложении «Мой Ростелеком».

Карта «Мир» также должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Кешбэк будет начисляться как при разовой оплате сохраненной картой, так и при подключении «Автоплатежа».

Специальные условия по кешбэку для карт «Мир» продлятся до 27 октября 2021 года.

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