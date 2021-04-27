«Ростелеком» объявил кешбэк до 15% при оплате услуг картой «Мир»
Держатели карт «Мир» получат бонус при оплате домашнего интернета и кабельного ТВ от «Ростелекома»
За первую оплату услуг кешбэк составит 15%, за последующие оплаты на карту вернется 5% платежа.
Эксклюзивный кешбэк доступен при оплате домашнего интернета, интерактивного ТВ, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно просто сохранить реквизиты своей карты «Мир» в Едином личном кабинете, на сайте rt.ru или в мобильном приложении «Мой Ростелеком».
Карта «Мир» также должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Кешбэк будет начисляться как при разовой оплате сохраненной картой, так и при подключении «Автоплатежа».
Специальные условия по кешбэку для карт «Мир» продлятся до 27 октября 2021 года.