В Новороссийске появился первый в России экопляж

Краснодарский край, Вся Россия

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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что в городе открылся первый в России пляж из переработанного пластика

По словам Дяченко, Новороссийск стал первым городом в стране, где начали реализацию проекта «Пляж без отходов». На городском пляже установили шезлонги, скамейки и качели из переработанного пластика, а на пляже в Мысхако — специализированные контейнеры для сбора отходов.

«Для всех жителей и гостей города это не только возможность оценить удобства новой городской экомебели, но и в первую очередь наглядный пример того, что правильная сортировка дает не мусор, а полезное вторичное сырье», — сообщил глава Новороссийска в своем инстаграме.

Кроме того, в ближайшее время городские власти планируют обустроить еще два пляжа — «Кристалл» и «Нептун». Всего в Новороссийске будет четыре экопляжа.

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Мэр города призвал местных жителей и туристов сортировать и выбрасывать мусор в специализированные контейнеры, чтобы улучшить экологическую ситуацию. Так, за первый год работы проекта в Новороссийске хотят собрать и переработать около 16 тыс. кг отходов. Вторсырье собираются частично использовать для производства элементов малых архитектурных форм.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, в рамках проекта «Пляж без отходов» на пляжах Новороссийска могут установить до 110 пунктов сбора отходов и заменить старые контейнеры соответствующими новым стандартам.

Напомним, еще один экопляж собираются открыть этим летом в Анапе. Экопроект запустили торговая сеть «Пятёрочка» и французский косметический бренд Garnier.

Новороссийск Пляжи Экология

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