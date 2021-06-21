В Новороссийске появился первый в России экопляж

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что в городе открылся первый в России пляж из переработанного пластика

По словам Дяченко, Новороссийск стал первым городом в стране, где начали реализацию проекта «Пляж без отходов». На городском пляже установили шезлонги, скамейки и качели из переработанного пластика, а на пляже в Мысхако — специализированные контейнеры для сбора отходов.

«Для всех жителей и гостей города это не только возможность оценить удобства новой городской экомебели, но и в первую очередь наглядный пример того, что правильная сортировка дает не мусор, а полезное вторичное сырье», — сообщил глава Новороссийска в своем инстаграме.

Кроме того, в ближайшее время городские власти планируют обустроить еще два пляжа — «Кристалл» и «Нептун». Всего в Новороссийске будет четыре экопляжа.