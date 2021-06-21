В Заксобрании Краснодарского края рассказали, как решить проблему с электротранспортом

Юрий Бурлачко рассказал, что о проблеме с нерегулируемым движением мобильного электротранспорта в Заксобрании известно давно. Но особо остро она ощущается в теплое время года, когда число самокатов и гироскутеров на улицах увеличивается в геометрической прогрессии. Почти ежедневно случаются столкновения средств индивидуальной мобильности (СИМ) с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Председатель отметил, что жертвами часто становятся дети. Критическая ситуация складывается на курортах, где больше всего мест скопления людей. Там уже произошли аварии с тяжелыми последствиями.

«Мы впервые столкнулись с подобным вызовом общественной безопасности. Считаю, перед всеми заинтересованными структурами стоят две ключевые задачи. Во-первых, ввести движение мобильного электротранспорта в правовое поле, поскольку статус самокатчиков и гироскутеристов до сих пор не определен. Те, кто передвигается на мобильном электротранспорте, должны нести ответственность за безопасность окружающих и соблюдать элементарные правила ПДД.

Во-вторых, упорядочить размещение пунктов проката СИМ. Их не следует устанавливать на набережных, в парках, на аллеях, рядом с автобусными остановками и в пешеходных зонах. Хочу добавить, что в регионе уже готовится соответствующая законодательная инициатива. В краевом парламенте ее рассмотрят в приоритетном порядке.