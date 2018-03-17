Под Краснодаром стала красной вода в канале. Власти не удивлены

В станице Елизаветинской покраснела вода в канале, оставшемся от старых водоочистных сооружений

Глава Елизаветинского сельского поселения Вангелий Политиди рассказал, что вода окрасилась из-за водорослей.

«Это канал рядом с дачным массивом. Там, видимо, зацвели водоросли. Каждый год бывает по-разному — в этом году красным зацвели, до этого зеленые бывали, желтые, с красными вкраплениями», — цитирует чиновника ТАСС.

Политиди уточнил, что вода в канале непроточная.