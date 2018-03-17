Под Краснодаром стала красной вода в канале. Власти не удивлены
В станице Елизаветинской покраснела вода в канале, оставшемся от старых водоочистных сооружений
Глава Елизаветинского сельского поселения Вангелий Политиди рассказал, что вода окрасилась из-за водорослей.
«Это канал рядом с дачным массивом. Там, видимо, зацвели водоросли. Каждый год бывает по-разному — в этом году красным зацвели, до этого зеленые бывали, желтые, с красными вкраплениями», — цитирует чиновника ТАСС.
Политиди уточнил, что вода в канале непроточная.
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