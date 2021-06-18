В посёлке под Краснодаром местные жители задержали мужчину, который тащил 9-летнюю девочку в кусты
18 июня в станице Елизаветинской под Краснодаром полиция задержала мужчину, который пытался затащить ребёнка в кусты
18 июня в инстаграме «Ст. Елизаветинская Краснодар» появилась информация о том, что в НСТ «Ромашка» поймали мужчину, который тащил в кусты 9-летнюю девочку. По данным источника Юга.ру, перед этим он подошёл к ребёнку, взял за руку и спросил «цыганской ли она национальности».
Проезжавшие мимо люди задержали мужчину и вызвали полицию.
«Мужчина с внешними признаками состояния алкогольного опьянения допустил хулиганские действия в отношении местной жительницы. Каких-либо действий сексуального характера против половой неприкосновенности гражданин не совершал», — рассказал Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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Он добавил, что в отношении мужчины составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Его доставили в отдел полиции, откуда утром доставят в суд для рассмотрения правонарушения. В случае доказательства вины ему грозит 15 суток административного ареста.
Напомним, мужчина напал на двух девочек в многоэтажке на улице Ставропольской в Краснодаре. Следователи возбудили уголовное дело.