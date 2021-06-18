В посёлке под Краснодаром местные жители задержали мужчину, который тащил 9-летнюю девочку в кусты

18 июня в станице Елизаветинской под Краснодаром полиция задержала мужчину, который пытался затащить ребёнка в кусты

18 июня в инстаграме «Ст. Елизаветинская Краснодар» появилась информация о том, что в НСТ «Ромашка» поймали мужчину, который тащил в кусты 9-летнюю девочку. По данным источника Юга.ру, перед этим он подошёл к ребёнку, взял за руку и спросил «цыганской ли она национальности».

Проезжавшие мимо люди задержали мужчину и вызвали полицию.

«Мужчина с внешними признаками состояния алкогольного опьянения допустил хулиганские действия в отношении местной жительницы. Каких-либо действий сексуального характера против половой неприкосновенности гражданин не совершал», — рассказал Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.