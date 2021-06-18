В Краснодаре мужчина напал на двух девочек в подъезде многоэтажки

18 июня стало известно, что мужчина напал на двух девочек в многоэтажке на улице Ставропольской

Об инциденте в многоэтажном доме по улице Ставропольской, 155 сообщил 18 июня телеграм-канал «Телетайп Краснодара». По информации паблика, 10 июня мужчина напал на лестничной площадке на двух девочек 11 и 12 лет, совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Мать одной из пострадавших обратилась в полицию. Мужчину разыскивают.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали порталу Юга.ру, что следователи возбудили уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера.