В Краснодаре мужчина напал на двух девочек в подъезде многоэтажки
18 июня стало известно, что мужчина напал на двух девочек в многоэтажке на улице Ставропольской
Об инциденте в многоэтажном доме по улице Ставропольской, 155 сообщил 18 июня телеграм-канал «Телетайп Краснодара». По информации паблика, 10 июня мужчина напал на лестничной площадке на двух девочек 11 и 12 лет, совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Мать одной из пострадавших обратилась в полицию. Мужчину разыскивают.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали порталу Юга.ру, что следователи возбудили уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера.
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Ранее Юга.ру не раз сообщали о подобных инцидентах. В конце мая следователи обнаружили мужчину, который преследовал 10‑летнюю девочку в подъезде. Против него возбудили уголовное дело. Позже мужчина завел двух школьниц на территорию детсада в Краснодаре и совершил преступление сексуального характера. Также жительница Анапы заявила, что местный житель затащил её сына в машину и приставал к нему.