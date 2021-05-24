В Краснодаре нашли мужчину, который преследовал 10-летнюю девочку в подъезде
В Краснодаре 24 мая нашли мужчину, который преследовал школьницу, и возбудили против него уголовное дело
Напомним, 21 мая в Краснодаре неизвестный мужчина догнал школьницу у подъезда на улице Промышленной и попытался зайти с ней в дом. 10-летняя девочка пропустила его вперёд, подождала на улице и забежала к себе в квартиру.
Мужчина не успел догнать ребёнка и попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовала мать девочки с просьбой его найти. Следователи организовали проверку. Его обнаружили 24 мая и возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних).
«Местонахождение и личность фигуранта установлены. С ним проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается», — сообщила порталу Юга.ру помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
Это не первый подобный случай. Отметим, также следователи возбудили уголовное дело после того, как в Краснодаре вечером 23 мая мужчина завел двух школьниц на территорию детсада и совершил преступление сексуального характера.