Из-за сильных дождей Чёрное море в Краснодарском крае прогреется не раньше июля

18 июня метеоролог сообщил, что из-за дождливого июня Чёрное море в Краснодарское крае прогреется позже запланированного

Ранее ожидалось, что Чёрное море на побережье Кубани станет комфортным для купания во второй половине июня. Накануне на Краснодарский край обрушился сильный ливень. Град причинил большой ущерб жителям Павловского района , в Краснодаре ливень подтопил ряд улиц, в Анапе смыло центральный пляж, а в Тамани размыло ж/д пути.

Как рассказал ТАСС начальник отдела Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник, осадки внесли коррективы в скорость прогрева воды.

«Осадки вносят свой корректив, фронтальные массы, вторжение холодных масс на прогретую подстилающую поверхность. И они вносят коррективы в прогрев моря. С холодным морем в июле мы не останемся, однозначно, в дальнейшем прогрев будет усиливаться», — сказал Колесник.

По его данным, со следующей недели на Кубани установится жаркая погода, воздух прогреется до 30 °С.

Согласно информации Краснодарского гидрометцентра, 17 июня температура воды в Новороссийске составила всего 18 °С, в Туапсе — 19 °С, в Сочи — 20 °С, в Геленджике — 21 °С, а в Анапе — 22 °С.