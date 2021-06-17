В Тамани два грузовых вагона с углём сошли с рельсов. Местные жители заявили о последствиях для экологии

17 июня в Темрюкском районе сошли с рельсов два состава с углём

Составы с углём транспортной компании «ОТЭКО-ПОРТСЕРВИС» двигались на ж/д путях в районе строящегося терминала навалочных грузов в посёлке Волна Темрюкского района. Два вагона сошли с рельсов. Общественная экологическая организация «Чистый воздух Тамани» написала в своём инстаграме, что ЧП произошло из-за размыва путей после сильного ливня. Активисты добавили, что возможны последствия для экологии.

Активисты не раз обращали внимание на то, как хранится сырье. Они сообщили, что рядом с угольным терминалом есть склад открытого хранения серы. Рабочие подозревают, что уголь и сера могли попасть в море с потоками дождя, как это было ранее после ливней. На видео, которое сняли очевидцы 10 июня на побережье, они увидели разводы угольной пыли.

Юга.ру связалась с пресс-службой «ОТЭКО-ПОРТСЕРВИС», чтобы уточнить, попал ли уголь в море и возможен ли вред для экологии. «Склады угля терминала навалочных грузов, в отличие от многих других терминалов в России и мире, расположены в глубине суши, а не на берегу у кромки воды. Расстояние от складов до моря — 1 км. А эти два вагона — и того дальше. Поэтому «утечь» уголь в море не может», — объяснили в пресс-службе.