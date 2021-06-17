В Краснодаре ночной ливень подтопил 14 улиц

Дождь в Краснодаре начался около 00:00 и продолжался до 2:30 ночи 17 июня. На улицах города сейчас работают 15 единиц специальной техники, которая устраняет подтопления. При необходимости их количество увеличат, сообщили в пресс-службе мэрии.

Техника работает на улицах, где подтопления возникают периодически и выезжает по заявкам от горожан. За ситуацией на улично-дорожной сети следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС.