В Краснодаре ночной ливень подтопил 14 улиц
Утром 17 июня ликвидировать подтопления на улицах Краснодара выехало 15 единиц спецтехники
Дождь в Краснодаре начался около 00:00 и продолжался до 2:30 ночи 17 июня. На улицах города сейчас работают 15 единиц специальной техники, которая устраняет подтопления. При необходимости их количество увеличат, сообщили в пресс-службе мэрии.
Техника работает на улицах, где подтопления возникают периодически и выезжает по заявкам от горожан. За ситуацией на улично-дорожной сети следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС.
Сейчас водооткачивающая техника работает по 14 адресам:
- ул. Шевченко;
- ул. Ситцевая в поселке Индустриальном;
- ул. Российская;
- ул. Бульвар Строителей;
- ул. Тенистая;
- ул. Становая;
- ул. Уральская;
- ул. Парижская;
- ул. Троицкая;
- пер. Становой в поселке Новознаменском;
- ул. Первомайская в поселке Знаменском;
- пер. Алуштинский;
- ул. Тихорецкая;
- ул. Комсомольская в поселке Индустриальном.
Подать заявку на откачку воды в Краснодаре можно по телефонам 8 (861) 214-33-36 и 112.
Напомним, МЧС Кубани объявило на 16-17 июня штормовое предупреждение по восточной половине Азовского моря. Накануне град прошел в Калининском районе, Туапсе, Кавказском районе, повредил ячмень и подсолнух в Каневском, пробил крыши жилых домов в Павловском районе.
В ночь на 17 июня из-за сильных ливней подтопило ряд дорог и около 10 придомовых территорий в Анапе и Темрюке, рассказали в оперштабе Кубани.