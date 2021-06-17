В Краснодаре ночной ливень подтопил 14 улиц

Краснодарский край

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Утром 17 июня ликвидировать подтопления на улицах Краснодара выехало 15 единиц спецтехники

Дождь в Краснодаре начался около 00:00 и продолжался до 2:30 ночи 17 июня. На улицах города сейчас работают 15 единиц специальной техники, которая устраняет подтопления. При необходимости их количество увеличат, сообщили в пресс-службе мэрии.

Техника работает на улицах, где подтопления возникают периодически и выезжает по заявкам от горожан. За ситуацией на улично-дорожной сети следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС.

Сейчас водооткачивающая техника работает по 14 адресам:

  • ул. Шевченко;
  • ул. Ситцевая в поселке Индустриальном;
  • ул. Российская;
  • ул. Бульвар Строителей;
  • ул. Тенистая;
  • ул. Становая;
  • ул. Уральская;
  • ул. Парижская;
  • ул. Троицкая;
  • пер. Становой в поселке Новознаменском;
  • ул. Первомайская в поселке Знаменском;
  • пер. Алуштинский;
  • ул. Тихорецкая;
  • ул. Комсомольская в поселке Индустриальном.

Подать заявку на откачку воды в Краснодаре можно по телефонам 8 (861) 214-33-36 и 112.

Напомним, МЧС Кубани объявило на 16-17 июня штормовое предупреждение по восточной половине Азовского моря. Накануне град прошел в Калининском районе, Туапсе, Кавказском районе, повредил ячмень и подсолнух в Каневском, пробил крыши жилых домов в Павловском районе.

В ночь на 17 июня из-за сильных ливней подтопило ряд дорог и около 10 придомовых территорий в Анапе и Темрюке, рассказали в оперштабе Кубани.

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