За ночь в Анапе выпала двухмесячная норма осадков

Краснодарский край

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Ночью 17 июня в Анапе прошёл сильный ливень, который подтопил дворы, многоэтажку и смыл центральный пляж

В ночь с 16 на 17 июня на Краснодарский край обрушился сильный ливень. Утром в краевой столице устраняли подтопления на 14 улицах. Кроме того, накануне град прошел в Калининском районе, Туапсе, Кавказском районе, повредил ячмень и подсолнечник в Каневском, пробил крыши жилых домов в Павловском районе. Также ливень затопил Керчь.

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В Анапе же ночью выпала двухмесячная норма осадков. В управлении гражданской обороны и защиты населения сообщили, что в первой половине ночи поступило 14 заявок о подтоплении дворов, преимущественно на улицах Северной и Советской.

Пострадали низменные районы города и инфраструктура в районе центрального пляжа. Наиболее сложная ситуация сложилась на улице Ленина, 229 в микрорайоне «Горгиппия». Там подтопило цокольный этаж.

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Аварийные бригады с ночи откачивают воду, распиливают деревья и восстанавливают поврежденные линии электропередач. В ликвидации последствий задействовали подразделения ЖКХ, «Кубань-СПАС», МЧС и аварийные бригады водоканала. Всего — более 160 человек и 40 единиц техники.

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