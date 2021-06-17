За ночь в Анапе выпала двухмесячная норма осадков

Ночью 17 июня в Анапе прошёл сильный ливень, который подтопил дворы, многоэтажку и смыл центральный пляж

В ночь с 16 на 17 июня на Краснодарский край обрушился сильный ливень. Утром в краевой столице устраняли подтопления на 14 улицах. Кроме того, накануне град прошел в Калининском районе, Туапсе , Кавказском районе , повредил ячмень и подсолнечник в Каневском , пробил крыши жилых домов в Павловском районе. Также ливень затопил Керчь.

В Анапе же ночью выпала двухмесячная норма осадков. В управлении гражданской обороны и защиты населения сообщили, что в первой половине ночи поступило 14 заявок о подтоплении дворов, преимущественно на улицах Северной и Советской.

Пострадали низменные районы города и инфраструктура в районе центрального пляжа. Наиболее сложная ситуация сложилась на улице Ленина, 229 в микрорайоне «Горгиппия». Там подтопило цокольный этаж.