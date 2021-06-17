Жителям Павловского района, которые пострадали от града и ливня, окажут материальную помощь
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 июня пообещал помочь жителям Павловского района, которые пострадали от непогоды
Напомним, на Кубани действует штормовое предупреждение. В ночь на 17 июня в Краснодаре затопило 14 улиц, смыло Центральный пляж Анапы, а в Павловском районе град повредил жилые дома и соцобъекты.
После сильного ливня в муниципалитете ввели режим ЧС. В сельском Доме культуры развернули пункт временного размещения на 100 мест.
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В станице Новопластуновской пострадали кровли школы, детского сада, Дома культуры, офиса врача общей практики и музыкальной школы. Непогода нанесла ущерб 987 домовладениям и порядка 500 га посевов. За помощью обратились около 400 жителей, сообщили в пресс-службе администрации района.
Губернатор Краснодарского края пообещал помочь пострадавшим. Так, оказавшиеся в зоне ЧС получат по 10 тыс. рублей, а за утрату имущества выплатят по 50 тыс. рублей.
«В беде людей не бросим, помощь начнут оказывать уже с понедельника», — заявил в своем телеграм-канале Кондратьев.
Также глава региона сказал, что жителям помогут со строительными материалами. Чтобы получить выплаты, людям нужно будет представить правоустанавливающие документы.