Жителям Павловского района, которые пострадали от града и ливня, окажут материальную помощь

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 июня пообещал помочь жителям Павловского района, которые пострадали от непогоды

Напомним, на Кубани действует штормовое предупреждение. В ночь на 17 июня в Краснодаре затопило 14 улиц, смыло Центральный пляж Анапы, а в Павловском районе град повредил жилые дома и соцобъекты. После сильного ливня в муниципалитете ввели режим ЧС. В сельском Доме культуры развернули пункт временного размещения на 100 мест.

В станице Новопластуновской пострадали кровли школы, детского сада, Дома культуры, офиса врача общей практики и музыкальной школы. Непогода нанесла ущерб 987 домовладениям и порядка 500 га посевов. За помощью обратились около 400 жителей, сообщили в пресс-службе администрации района.