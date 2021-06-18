На Кубани дожди обещают до конца недели, но будет тепло

В пятницу, 18 июня, в Краснодаре утром 19 °C, что на 7 °C ниже климатической нормы. Днем в краевой столице воздух прогреется до 27 °C, будет дуть легкий ветер — 3 м/с, обещает сервис «Яндекс.Погода».

Краснодарский гидрометцентр прогнозирует по краю в этот день переменную облачность, кратковременный дождь и грозу. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 23-28 °C.

На Черноморском побережье порывы ветра до 17 м/с. На участке Анапа — Геленджик ночью и утром 15-20 м/с. Воздух днем прогреется до 22-27 °C.

На выходных в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха днем 19 июня прогреется до 28-31 °C, в воскресенье, 20 июня, столбики термометров поднимутся до 28-33 °C.

На Черноморском побережье в выходные дни ожидаются кратковременные дожди. Ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °C, днем она поднимется до 24-29 °C.