В Ейске будут судить предпринимателя, который на чёрном «Гелендвагене» насмерть сбил девушку

Напомним, в декабре 2020 года в центре Ейска черный Mercedes-Benz G63 AMG сбил насмерть 23-летнюю Викторию Лебедеву, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. СМИ сообщали, что за рулем иномарки был местный предприниматель, сын бывшего кандидата в мэры города Андрей Горбунов. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сначала мужчину отправили под домашний арест, однако он попытался сбежать из страны под чужим именем, после чего его взяли под стражу. Позже дело переквалифицировали — на ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), так как следствие решило, что в момент ДТП водитель был трезв.