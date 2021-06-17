В Ейске будут судить предпринимателя, который на чёрном «Гелендвагене» насмерть сбил девушку
17 июня прокуратура Краснодарского края сообщила, что уголовное дело мужчины, который насмерть сбил девушку в Ейске, передали в суд
Напомним, в декабре 2020 года в центре Ейска черный Mercedes-Benz G63 AMG сбил насмерть 23-летнюю Викторию Лебедеву, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. СМИ сообщали, что за рулем иномарки был местный предприниматель, сын бывшего кандидата в мэры города Андрей Горбунов. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Сначала мужчину отправили под домашний арест, однако он попытался сбежать из страны под чужим именем, после чего его взяли под стражу. Позже дело переквалифицировали — на ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), так как следствие решило, что в момент ДТП водитель был трезв.
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Депутат ейского совета Александр Коровайный пытался собрать митинг «за объективное расследование убийства Виктории Лебедевой Андреем Горбуновым». Ему отказали в мэрии, а позже вызвали на допрос в полицию для дачи объяснений по поводу публикаций о расследовании. Коровайный также сообщил об угрозах в социальных сетях.
17 июня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что уголовное дело Горбунова передали в суд. В случае доказательства вины ему грозят четыре года принудительных работ или пять лет лишения свободы. Он также не сможет на протяжении трех лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или. В ведомстве добавили, что мужчина не признал свою вину.