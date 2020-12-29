Водителя черного «Гелендвагена», который в Ейске насмерть сбил девушку, заключили под стражу. Он хотел сбежать из страны под чужим именем
В Ейске 29 декабря заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в том, что он нарушил ПДД и сбил насмерть девушку-пешехода
Напомним, вечером 18 декабря в центре Ейска черный «Гелендваген» сбил насмерть 23-летнюю девушку на «зебре». На водителя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека по неосторожности).
Следует отметить, что часть четвертая статьи предусматривает, что преступление было совершено в состоянии опьянения либо с оставлением места совершения.
Суд назначил подозреваемому два месяца домашнего ареста, он должен был ходить с электронным браслетом для постоянного отслеживания. По информации источника Юга.ру, в качестве обвиняемого по делу проходит ейский предприниматель Андрей Горбунов.
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По предварительным данным, в момент аварии водитель находился в состоянии наркотического опьянения, рассказали 29 декабря в пресс-службе прокуратуры Кубани.
В ходе расследования были установлены новые подробности преступления. Следователь направил в Ейский городской суд ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, которое суд удовлетворил 29 декабря. Обвиняемого заключили под стражу до 19 февраля 2021 года.
Избрание первоначальной меры пресечения, по мнению защиты потерпевшей, было связано с неполнотой сведений у следствия и прокуратуры данных о личности обвиняемого. Свое ходатайство о заключении под стражу следователь объяснил тем, что у мужчины были намерения скрыться от органов предварительного следствия, покинув территорию страны под чужим именем, объяснили порталу Юга.ру в пресс-службе Краевого суда.
По уголовному делу идет предварительное расследование, оно находится на контроле в прокуратуре края.
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