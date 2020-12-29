Водителя черного «Гелендвагена», который в Ейске насмерть сбил девушку, заключили под стражу. Он хотел сбежать из страны под чужим именем

В Ейске 29 декабря заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в том, что он нарушил ПДД и сбил насмерть девушку-пешехода

Напомним, вечером 18 декабря в центре Ейска черный «Гелендваген» сбил насмерть 23-летнюю девушку на «зебре». На водителя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека по неосторожности).

Следует отметить, что часть четвертая статьи предусматривает, что преступление было совершено в состоянии опьянения либо с оставлением места совершения.