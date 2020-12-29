Водителя черного «Гелендвагена», который в Ейске насмерть сбил девушку, заключили под стражу. Он хотел сбежать из страны под чужим именем

Краснодарский край

Распечатать

В Ейске 29 декабря заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в том, что он нарушил ПДД и сбил насмерть девушку-пешехода

Напомним, вечером 18 декабря в центре Ейска черный «Гелендваген» сбил насмерть 23-летнюю девушку на «зебре». На водителя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека по неосторожности).

Следует отметить, что часть четвертая статьи предусматривает, что преступление было совершено в состоянии опьянения либо с оставлением места совершения.

Суд назначил подозреваемому два месяца домашнего ареста, он должен был ходить с электронным браслетом для постоянного отслеживания. По информации источника Юга.ру, в качестве обвиняемого по делу проходит ейский предприниматель Андрей Горбунов.

Читайте также:

По предварительным данным, в момент аварии водитель находился в состоянии наркотического опьянения, рассказали 29 декабря в пресс-службе прокуратуры Кубани.

В ходе расследования были установлены новые подробности преступления. Следователь направил в Ейский городской суд ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, которое суд удовлетворил 29 декабря. Обвиняемого заключили под стражу до 19 февраля 2021 года.

Избрание первоначальной меры пресечения, по мнению защиты потерпевшей, было связано с неполнотой сведений у следствия и прокуратуры данных о личности обвиняемого. Свое ходатайство о заключении под стражу следователь объяснил тем, что у мужчины были намерения скрыться от органов предварительного следствия, покинув территорию страны под чужим именем, объяснили порталу Юга.ру в пресс-службе Краевого суда.

По уголовному делу идет предварительное расследование, оно находится на контроле в прокуратуре края.

Автомобили ДТП Ейский район Прокуратура смерть Суд

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Водителя черного «Гелендвагена», который в Ейске насмерть сбил девушку, заключили под стражу. Он хотел сбежать из страны под чужим именем
На Кубани уволили воспитательницу детского сада, которая сломала ключицу подростку
Галицкий провел с Григоряном переговоры о работе в ФК «Краснодар» — «Чемпионат»
Бывший вице-мэр Сочи и Ялты возглавила департамент внутренней политики Краснодара
В Туапсинском районе горит 400 кв. метров леса
На ж/д мосту неподалеку от кубанской станицы нашли устройство, похожее на бомбу

Лента новостей

Знаменитости, ушедшие в этом году

Партнерский

«Ландан из зэ кэпитал оф Грэйт Британ»

Как устроить ребенка в британскую школу — в 7 карточках

Партнерский

Как поставить ребенка на лыжи?

Самые важные советы в 5 карточках

Реклама на портале