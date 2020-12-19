В Ейске черный «Гелендваген» насмерть сбил девушку

В редакцию портала Юга.ру 19 декабря обратилась жительница Ейского района, которая сообщила о том, что в накануне в городе «Гелендваген» сбил насмерть девушку на пешеходном переходе. По данным местных жителей, автомобиль принадлежит ейскому бизнесмену, владельцу торгового центра.

«Сначала говорили, что за рулем был его 16-летний сын, который брал у отца машину и носился по Ейску. Теперь пишут, что за рулем все же был отец. Но тоже не факт», — рассказала женщина.