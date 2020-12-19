В Ейске черный «Гелендваген» насмерть сбил девушку
В Ейске вечером 18 декабря водитель сбил насмерть 23-летнюю девушку-пешехода
В редакцию портала Юга.ру 19 декабря обратилась жительница Ейского района, которая сообщила о том, что в накануне в городе «Гелендваген» сбил насмерть девушку на пешеходном переходе. По данным местных жителей, автомобиль принадлежит ейскому бизнесмену, владельцу торгового центра.
«Сначала говорили, что за рулем был его 16-летний сын, который брал у отца машину и носился по Ейску. Теперь пишут, что за рулем все же был отец. Но тоже не факт», — рассказала женщина.
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Портал Юга.ру обратился за комментарием в отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как рассказала начальник отдела Ирина Заватская, ДТП произошло в Ейске 18 декабря около 18:00 на улице Ростовской. По предварительным данным, за рулем автомобиля Mercedes-Benz был 37-летний мужчина.
Водитель сбил 23-летнюю девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девушка скончалась на месте.
«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также напоминают всем водителям о повышенном внимании при проезде нерегулируемых пешеходных перехода», — сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, 27 ноября в Новороссийске также произошло ДТП, в котором погиб пешеход.
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