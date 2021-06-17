Сбер выдал в кредит 2,8 млрд рублей сочинской ГК «Жемчужина» для покупки акций гостиницы «Пекин» в Москве

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Сбер сообщил 17 июня, что открыл кредитные линии для ГК «Жемчужина» для перечисления итогового транша на выкуп акций ГОК «Пекин»

У ГК «Жемчужина» есть обширный номерной фонд в Сочи. Гостиничный комплекс представляет собой 19-этажный корпус на территории в 7 га неподалеку от берега Черного моря.

Собрание акционеров в декабре 2019 года решило приобрести акции ГОК «Пекин». Главный актив компании — гостиница площадью около 26 тыс. кв. м, расположенная на земельном участке 5,6 тыс. кв. м. Она построена в 1939-1958 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Здание расположено в Москве на пересечении Тверской улицы и Садового кольца.

Сделка между компаниями состоялась при участии Сбербанка. Он открыл кредитные линии на сумму 2,8 млрд рублей.

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«Сбер предлагает оптимальные решения во всех областях ведения бизнеса. Благодаря использованию инструментов хеджирования и смешанной процентной ставки, ГК «Жемчужина» смогла получить финансирование на более привлекательных условиях и сэкономить на процентной ставке по кредиту. Мы сотрудничаем с группой компаний на протяжении 18 лет, за это время «Жемчужина» стала одним из символов Сочи. Уверен, приобретение актива в столице положит начало новому значимому этапу развития компании», — рассказал управляющий Центральным отделением Сбербанка Владимир Ересько.

«Сбер является нашим стратегическим партнером. Новый совместный проект — это очередной шаг развития отношений. Финансовая поддержка крупнейшего банка позволит вдохнуть новую жизнь в гостинично-офисный комплекс «Пекин» в полном соответствии с его уникальной концепцией», — добавила генеральный директор ГК «Жемчужина» Светлана Ермилова.

Ранее Юга.ру писали, что Сбер ЕАптека открыла первый хаб в Краснодарском крае. В ассортименте представлено более 12 тыс. лекарств и товаров для здоровья, в дальнейшем его планируется расширить до 18 тыс. наименований.

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Сбер выдал в кредит 2,8 млрд рублей сочинской ГК «Жемчужина» для покупки акций гостиницы «Пекин» в Москве
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