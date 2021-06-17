Сбер выдал в кредит 2,8 млрд рублей сочинской ГК «Жемчужина» для покупки акций гостиницы «Пекин» в Москве

Сбер сообщил 17 июня, что открыл кредитные линии для ГК «Жемчужина» для перечисления итогового транша на выкуп акций ГОК «Пекин»

У ГК «Жемчужина» есть обширный номерной фонд в Сочи. Гостиничный комплекс представляет собой 19-этажный корпус на территории в 7 га неподалеку от берега Черного моря.

Собрание акционеров в декабре 2019 года решило приобрести акции ГОК «Пекин». Главный актив компании — гостиница площадью около 26 тыс. кв. м, расположенная на земельном участке 5,6 тыс. кв. м. Она построена в 1939-1958 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Здание расположено в Москве на пересечении Тверской улицы и Садового кольца.

Сделка между компаниями состоялась при участии Сбербанка. Он открыл кредитные линии на сумму 2,8 млрд рублей.