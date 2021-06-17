Сбер выдал в кредит 2,8 млрд рублей сочинской ГК «Жемчужина» для покупки акций гостиницы «Пекин» в Москве
Сбер сообщил 17 июня, что открыл кредитные линии для ГК «Жемчужина» для перечисления итогового транша на выкуп акций ГОК «Пекин»
У ГК «Жемчужина» есть обширный номерной фонд в Сочи. Гостиничный комплекс представляет собой 19-этажный корпус на территории в 7 га неподалеку от берега Черного моря.
Собрание акционеров в декабре 2019 года решило приобрести акции ГОК «Пекин». Главный актив компании — гостиница площадью около 26 тыс. кв. м, расположенная на земельном участке 5,6 тыс. кв. м. Она построена в 1939-1958 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Здание расположено в Москве на пересечении Тверской улицы и Садового кольца.
Сделка между компаниями состоялась при участии Сбербанка. Он открыл кредитные линии на сумму 2,8 млрд рублей.
«Сбер предлагает оптимальные решения во всех областях ведения бизнеса. Благодаря использованию инструментов хеджирования и смешанной процентной ставки, ГК «Жемчужина» смогла получить финансирование на более привлекательных условиях и сэкономить на процентной ставке по кредиту. Мы сотрудничаем с группой компаний на протяжении 18 лет, за это время «Жемчужина» стала одним из символов Сочи. Уверен, приобретение актива в столице положит начало новому значимому этапу развития компании», — рассказал управляющий Центральным отделением Сбербанка Владимир Ересько.
«Сбер является нашим стратегическим партнером. Новый совместный проект — это очередной шаг развития отношений. Финансовая поддержка крупнейшего банка позволит вдохнуть новую жизнь в гостинично-офисный комплекс «Пекин» в полном соответствии с его уникальной концепцией», — добавила генеральный директор ГК «Жемчужина» Светлана Ермилова.
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