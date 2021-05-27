Сбер ЕАптека открыла первый хаб в Краснодарском крае
Первый хаб онлайн-сервиса Сбер ЕАптека открылся в Сочи
В ассортименте представлено более 12 тыс. лекарств и товаров для здоровья, в дальнейшем его планируется расширить до 18 тыс. наименований.
Открытие хаба посетили замглавы Сочи Сергей Белоусов и управляющий центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько. Директор Юго-Западного региона компании Сбер ЕАптека Владимир Еремин рассказал гостям о преимуществах сервиса, особенностях работы хаба и перспективах развития компании в Краснодарском крае.
Благодаря Сбер ЕАптеке жителям Сочи станет доступен широкий ассортимент лекарств, включая редкие и дефицитные препараты. Кроме лекарств и витаминов, покупатели могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в Сбер ЕАптеке или одной из партнерских аптек.
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Открытие хаба в Сочи — часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году первые аптечные хабы заработали в Йошкар-Оле, Самаре, Пскове, Кемерове, Саранске, Волгограде, Белгороде, Иванове, Ярославле, Ульяновске, Перми, Ростове-на-Дону, Астрахани, Ставрополе, в 2020 году — в Казани.
Работу в Краснодарском крае Сбер ЕАптека начала с благотворительной акции. Компания передала лекарства и медтовары Краснодарскому краевому благотворительному фонду «Миллионы детских сердец», оказывающему помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Благотворительный заказ от Сбер ЕАптеки будет направлен в детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух».
«Мы продолжаем активное развитие в регионах, и начало работы в Краснодарском крае — очередной шаг в этом направлении. Благодаря Сбер ЕАптеке у жителей Сочи появится возможность приобретать препараты последнего поколения, в том числе редкие, которые раньше не были представлены в аптеках города. Мы видим свою задачу в том, чтобы способствовать развитию цифровой медицины в стране», — заявил основатель и гендиректор Сбер ЕАптеки Антон Буздалин.
«Ежегодно Сочи посещают свыше 6 млн туристов из разных городов страны и зарубежья. Появление Сбер ЕАптеки в Сочи будет способствовать популяризации цифровой медицины не только среди жителей, но и среди гостей курорта. Уверен, многие из них по достоинству оценят новый удобный сервис», — сказал Белоусов.
Аптека-хаб в Сочи работает на улице Виноградной, 36. Площадь хаба — 326,9 кв. метра, из них 34,6 кв. метра занимает аптека, а 231 кв. метр — место для хранения товаров. Сейчас в хабе работают девять сотрудников: заведующая, два фармацевта, четыре комплектовщика и два курьера. Хаб рассчитан на обработку 1 тыс. заказов в день. По мере роста количества заказов штат будет расширяться. Курьеры доставляют заказы на автомобилях, также планируется запустить доставку на мопедах и самокатах.