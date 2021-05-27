Сбер ЕАптека открыла первый хаб в Краснодарском крае

В ассортименте представлено более 12 тыс. лекарств и товаров для здоровья, в дальнейшем его планируется расширить до 18 тыс. наименований.

Открытие хаба посетили замглавы Сочи Сергей Белоусов и управляющий центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько. Директор Юго-Западного региона компании Сбер ЕАптека Владимир Еремин рассказал гостям о преимуществах сервиса, особенностях работы хаба и перспективах развития компании в Краснодарском крае.

Благодаря Сбер ЕАптеке жителям Сочи станет доступен широкий ассортимент лекарств, включая редкие и дефицитные препараты. Кроме лекарств и витаминов, покупатели могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в Сбер ЕАптеке или одной из партнерских аптек.