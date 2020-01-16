Два вагона со спецгрузом сошли с рельсов на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В Крымском районе 15 января начала проверка после схода с рельсов два вагона со спецгрузом

Это произошло на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги. По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет. Правоохранительные органы начали доследственную проверку, на месте для установления всех обстоятельств произошедшего работали следователи, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года в Туапсинском районе два вагона электропоезда сошли с рельсов из-за схода селя. В октябре прошлого года в Ростове-на-Дону к приезду патриарха закатали трамвайные рельсы в асфальт во время ремонта. После этого дорогу попытались прорезать новым трамваем, однако он сошел с рельсов.

Железная дорога Крымский район Поезда РЖД Следственный комитет

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Пресс-секретарь Кадырова заявил, что глава Чечни проходит курс лечения
Футбольные ворота упали на голову школьника на уроке в Крыму
Два вагона со спецгрузом сошли с рельсов на Кубани
Путин включил атамана Долуду и главу Заксобрания Кубани Бурлачко в группу по подготовке правок в Конституцию
Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в России в ближайшие дни. Но Кубань это не коснется
Житель Сочи, который застрелил знакомого и выбросил оружие в море, получил 12,5 лет

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале