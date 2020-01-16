Два вагона со спецгрузом сошли с рельсов на Кубани
В Крымском районе 15 января начала проверка после схода с рельсов два вагона со спецгрузом
Это произошло на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги. По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет. Правоохранительные органы начали доследственную проверку, на месте для установления всех обстоятельств произошедшего работали следователи, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.
Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года в Туапсинском районе два вагона электропоезда сошли с рельсов из-за схода селя. В октябре прошлого года в Ростове-на-Дону к приезду патриарха закатали трамвайные рельсы в асфальт во время ремонта. После этого дорогу попытались прорезать новым трамваем, однако он сошел с рельсов.
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