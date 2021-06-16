Власти Новороссийска решили убрать с набережной ночных музыкантов и аниматоров

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 15 июня поручил регламентировать время выступления уличных музыкантов на набережной и следить за аниматорами

Глава города Игорь Дяченко написал в своём инстаграме, что с началом летнего сезона жители Новороссийска стали чаще жаловаться на уличных аниматоров, которые навязывают свои услуги и ведут себя неподобающим образом. В городе провели рейд и выяснили, что аниматоры не имели документов на коммерческую деятельности. На них составили протоколы об административном правонарушении. Дяченко пригрозил, что такие рейды продолжатся.

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Также мэр поручил проверить деятельность уличных музыкантов и всех, кто находится на набережной Новороссийска в коммерческих целях без разрешения. По словам Дяченко, жители близлежащих домов жалуются в администрацию, что музыканты выступают на набережной по ночам. Чиновник распорядился регламентировать время и места для выступления артистов. Следить за выполнением поручений главы города будут сотрудники патрульно-постовой службы, которые начали патрулирование набережной с 15 июня.