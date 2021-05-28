В Сочи аниматоров в костюмах коней арестовали на пять суток

В Сочи 27 мая на пять суток арестовали аниматоров, которые приставали к отдыхающим

Накануне в полицию Сочи поступило сообщение, что аниматоры в костюмах животных навязчиво пристают к прохожим. Они гуляли по городу и предлагали сфотографироваться с ними за деньги. В случае отказа аниматоры нецензурно ругались и размахивали руками.

Полицейские задержали молодых людей и доставили в отделение. На них составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). По решению суда их арестовали на пять суток, сообщили 28 мая порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД Сочи.