На краснодарских остановках появятся новые карты движения транспорта
18 марта власти Краснодара рассказали об обновлении постеров с картой маршрутов городского транспорта
Речь идет о схемах, размещаемых в салонах и на остановках городского транспорта. Их изготовят в современном стиле отдельно для каждого вида муниципального транспорта — трамваев, троллейбусов, автобусов. При этом у каждого маршрута на карте появится свой цвет. Схема движения будет находиться поверх карты, поэтому гости и жители города смогут визуально соотнести ее с районами.
В пресс-службе мэрии Краснодара отметили, что обновление карты произойдет в городе впервые за 10 лет. Схемы с отмеченными на них маршрутами и остановками транспорта разработал урбанист, автор проекта «Городские истины», дизайнер Мирослав Гриценко вместе со специалистами предприятия. Пиктограммы наиболее знаковых городских объектов рисовал краснодарский художник Алексей Рыженко.
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18 марта общественники и сотрудники КТТУ обсудили схему и высказали свои пожелания. После этого авторы доработают карту и передадут предприятию. Ее распечатают и разместят в салонах транспорта и на остановках. Сейчас в Краснодаре действует 10 автобусных, 16 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов, напомнили в мэрии.