В Краснодаре с 25 мая упразднят четыре трамвайные остановки, чтобы увеличить скорость движения общественного транспорта

Накануне в инстаграме МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» сообщили, что с 25 мая в Краснодаре уберут четыре трамвайные остановки:

Остановка «Баня» по улице 3-я линия в Прикубанском округе. Сесть на трамвай можно будет на остановках «улица 3-я линия» или «улица Славянская». Ликвидация остановки затронет трамвайные маршруты № 3 и 7.

Остановка «улица Бабушкина» по улице Каляева в Западном округе. Теперь трамвай будет останавливаться на остановках «улица Власова» или «Красных Партизан». Изменения коснутся трамваев № 3 и 7.

Остановка «улица Монтажная» по улице Просторной в Карасунском округе. Ближайшие остановки: «улица Симферопольская» или «улица Просторная». Затронет маршруты № 4 и 10.

Остановка «улица Некрасова» по улице Красных Зорь в Прикубанском округе. Сесть на трамвай можно будет на остановках «улица Армавирская» и «улица Достоевского». Затронет маршруты № 1, 2, 3, 20.

Упразднение остановок в МУП «КТТУ» объяснили тем, что это поможет увеличить скорость движения на маршруте и улучшить качество обслуживания пассажиров.