«ЕвроХим-БМУ» выбрал лучших специалистов

Партнерский Краснодарский край

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В компании «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» прошел региональный этап конкурса «Лучший по профессии»

Региональный этап конкурса проходил 2–3 июня на площадке Учебного центра «ЕвроХим-БМУ». Участники прошли два этапа — теоретический и практический, где им нужно было выполнить упражнения на тренажерах в условиях, приближенных к реальным.

В конкурсе участвовали представители следующих профессий:

  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
  • лаборант химического анализа/контролер качества продукции и технологического процесса;
  • оператор ДПУ в химическом производстве (производство серной кислоты);
  • оператор ДПУ в химическом производстве (производство фосфорной кислоты);
  • оператор ДПУ в химическом производстве (производство сложных минеральных удобрений);
  • монтер пути.

Победители будут представлять «ЕвроХим-БМУ» на общекорпоративном конкурсе профессионального мастерства «ЕвроХим». В двух номинациях первые места в 2021 году заняли молодые специалисты — лаборант химического анализа/контролер качества продукции и технологического процесса, а также оператор ДПУ в химическом производстве (производство сложных минеральных удобрений).

Напомним, в начале июня компания «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» наградила лучших сотрудников в День химика.

Белореченский район ЕвроХим Конкурсы

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