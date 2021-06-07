«ЕвроХим-БМУ» выбрал лучших специалистов

Региональный этап конкурса проходил 2–3 июня на площадке Учебного центра «ЕвроХим-БМУ». Участники прошли два этапа — теоретический и практический, где им нужно было выполнить упражнения на тренажерах в условиях, приближенных к реальным.

В конкурсе участвовали представители следующих профессий:

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

лаборант химического анализа/контролер качества продукции и технологического процесса;

оператор ДПУ в химическом производстве (производство серной кислоты);

оператор ДПУ в химическом производстве (производство фосфорной кислоты);

оператор ДПУ в химическом производстве (производство сложных минеральных удобрений);

монтер пути.

Победители будут представлять «ЕвроХим-БМУ» на общекорпоративном конкурсе профессионального мастерства «ЕвроХим». В двух номинациях первые места в 2021 году заняли молодые специалисты — лаборант химического анализа/контролер качества продукции и технологического процесса, а также оператор ДПУ в химическом производстве (производство сложных минеральных удобрений).