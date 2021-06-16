Мишустин поручил проработать дорогу между Северным Кавказом и Черноморским побережьем

Премьер-министр России Михаил Мишустин 15 июня повел в Пятигорске совещание по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа

На заседании Мишустин поручил министерству транспорта и другим ведомствам проработать варианты возможных маршрутов и стоимость дороги между Северным Кавказом и Черноморским побережьем, сообщил ТАСС.

«Предстоит развивать дорожную инфраструктуру, связать Северный Кавказ с другими туристическими кластерами, в частности, с черноморским, чтобы можно было без проблем перемещаться между горнолыжным и морским курортами, а также санаторным кластером» — заявил Михаил Мишустин.

Также премьер-министр поручил проанализировать состояние санаторно-курортных учреждений Северного Кавказа и заинтересовать бизнес в их развитии. Он заявил, что в санаториях должна быть удобная для отдыха инфраструктура.

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