В Краснодаре дом на Ставропольской оформят по дизайн-коду
Власти Краснодара 15 июня рассказали, что оформят один из домов на улице Ставропольской в едином стиле
Напомним, в марте власти Кубани представили дизайн-код магазинов и заведений общепита на гостевом маршруте по улице Ставропольской в Краснодаре. Предполагается, что все здания потребительской сферы на этом маршруте будут оформлены в едином стиле.
Согласно новому дизайн-коду оформят один дом на улице Ставропольской, 129, на въездном маршруте в город. На первом этаже многоквартирного дома находятся аптека, парикмахерская, банк и другие коммерческие помещения. Предварительные обсуждения с предпринимателями уже прошли, работа продолжается, сообщили 15 июня в пресс-службе мэрии.
Читайте также:
С начала года департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал городским округам 350 требований по исполнению правил благоустройства в части вывесок и рекламных конструкций, расположенных на фасадах зданий. Некоторые требования уже выполнены.
Как писали Юга.ру, в соответствии с дизайн-кодом весной оформили два здания в центре Краснодара. Их избавили от «визуального мусора» и сделали фасады одного цвета.
Дизайн-код — это свод технических рекомендаций, разработанный городским департаментом архитектуры. В декабре 2020 года в интернете появился сайт краснодарского дизайн-кода. Там описаны методические рекомендации по оформлению торговых объектов, летних кафе и жилых домов. Кроме того, предприниматели и владельцы могут узнать порядок обращений по интересующему вопросу в соответствующие ведомства.