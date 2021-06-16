В Краснодаре дом на Ставропольской оформят по дизайн-коду

Власти Краснодара 15 июня рассказали, что оформят один из домов на улице Ставропольской в едином стиле

Напомним, в марте власти Кубани представили дизайн-код магазинов и заведений общепита на гостевом маршруте по улице Ставропольской в Краснодаре. Предполагается, что все здания потребительской сферы на этом маршруте будут оформлены в едином стиле.

Согласно новому дизайн-коду оформят один дом на улице Ставропольской, 129, на въездном маршруте в город. На первом этаже многоквартирного дома находятся аптека, парикмахерская, банк и другие коммерческие помещения. Предварительные обсуждения с предпринимателями уже прошли, работа продолжается, сообщили 15 июня в пресс-службе мэрии.