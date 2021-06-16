В Краснодаре дом на Ставропольской оформят по дизайн-коду

Краснодарский край

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Власти Краснодара 15 июня рассказали, что оформят один из домов на улице Ставропольской в едином стиле

Напомним, в марте власти Кубани представили дизайн-код магазинов и заведений общепита на гостевом маршруте по улице Ставропольской в Краснодаре. Предполагается, что все здания потребительской сферы на этом маршруте будут оформлены в едином стиле.

Согласно новому дизайн-коду оформят один дом на улице Ставропольской, 129, на въездном маршруте в город. На первом этаже многоквартирного дома находятся аптека, парикмахерская, банк и другие коммерческие помещения. Предварительные обсуждения с предпринимателями уже прошли, работа продолжается, сообщили 15 июня в пресс-службе мэрии.

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С начала года департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал городским округам 350 требований по исполнению правил благоустройства в части вывесок и рекламных конструкций, расположенных на фасадах зданий. Некоторые требования уже выполнены.

Как писали Юга.ру, в соответствии с дизайн-кодом весной оформили два здания в центре Краснодара. Их избавили от «визуального мусора» и сделали фасады одного цвета.

Дизайн-код — это свод технических рекомендаций, разработанный городским департаментом архитектуры. В декабре 2020 года в интернете появился сайт краснодарского дизайн-кода. Там описаны методические рекомендации по оформлению торговых объектов, летних кафе и жилых домов. Кроме того, предприниматели и владельцы могут узнать порядок обращений по интересующему вопросу в соответствующие ведомства.

Архитектура Благоустройство Дизайн

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