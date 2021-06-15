На Кубани «Лада» врезалась в «Газель» с рабочими. Погиб ребенок

ДТП произошло около 8:00 в районе 185-го км трассы М29 «Кавказ». По предварительным данным, 28‑летний водитель ВАЗ‑2115 (LADA Samara) выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Газель Next», который перевозил рабочих на вахту.

В результате столкновения погиб пятилетний ребенок. Водитель и еще один несовершеннолетний пассажир ВАЗ‑2115 получили травмы. Пассажиры «Газели» находятся на обследовании в больнице, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что оба ребенка перевозились в машине без автокресел и не были пристегнуты ремнями безопасности. Все участники аварии — жители Ставропольского края.