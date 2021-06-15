На Кубани нашли водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

Краснодарский край

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Белореченские полицейские 14 июня нашли водителя, который скрылся с места смертельного ДТП на трассе

Авария произошла 13 июня в 21:25 в Белореченском районе на 44-м км трассы Майкоп — Кореновск. По предварительным данным, 45-летний водитель Nissan Note не выдержал безопасную дистанцию до грузовика, который ехал впереди, и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель Nissan Note, проживавший в селе Великовечном, скончался на месте. Водитель грузовой машины скрылся с места происшествия, сообщили 14 июня в инстаграме ОГИБДД Белореченска и попросили всех, кому что-либо известно о местонахождении участника ДТП, сообщить дорожно-патрульной службе.

Позже полицейские установили личность скрывшегося участника аварии. Им оказался 56-летний житель Усть-Лабинска, управлявший КамАЗом с прицепом. По делу проводится доследственная проверка.

Как писали Юга.ру, 23 мая около ТРЦ «OZ МОЛЛ» в Краснодаре произошло ДТП с грузовиком и четырьмя легковушками. 25 мая в Новокубанском районе в ДТП с участием грузовика пострадали три человека, в том числе ребенок.

Белореченский район ГИБДД ДТП смерть

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