На Кубани нашли водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

Белореченские полицейские 14 июня нашли водителя, который скрылся с места смертельного ДТП на трассе

Авария произошла 13 июня в 21:25 в Белореченском районе на 44-м км трассы Майкоп — Кореновск. По предварительным данным, 45-летний водитель Nissan Note не выдержал безопасную дистанцию до грузовика, который ехал впереди, и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель Nissan Note, проживавший в селе Великовечном, скончался на месте. Водитель грузовой машины скрылся с места происшествия, сообщили 14 июня в инстаграме ОГИБДД Белореченска и попросили всех, кому что-либо известно о местонахождении участника ДТП, сообщить дорожно-патрульной службе.