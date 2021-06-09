В Геленджике водитель сбил на «зебре» женщину с 3-летним ребенком. Мальчик умер по пути в больницу
Днем 9 июня в Геленджике произошло ДТП на пешеходном переходе, в котором погиб 3-летний ребенок
Кадры с места трагедии опубликовали в соцсетях очевидцы. Они рассказали, что водитель потерял сознание за рулем и сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. По непроверенным данным, у водителя была онкология.
«Люди вокруг стоят, говорят, ребёнка маленького в крови всего увезли в больницу полицейские. Скорая занимается женщиной», — написала в соцсетях местная жительца.
В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю предоставили порталу Юга.ру официальный комментарий по ситуации. ДТП произошло в 14:05 на пересечении улиц Октябрьской и Горького.
67-летний водитель Kia Sorento ехал по улице Октябрьской со стороны Кирова в сторону Горького и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 54-летнюю женщину и 3-летнего мальчика. Пострадавших госпитализировали. Ребенок умер по пути в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
Госавтоинспекция Кубани призвала водителей быть внимательными и осторожными, не ездить за рулем уставшими или при плохом самочувствии.