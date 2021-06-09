В Геленджике водитель сбил на «зебре» женщину с 3-летним ребенком. Мальчик умер по пути в больницу

Днем 9 июня в Геленджике произошло ДТП на пешеходном переходе, в котором погиб 3-летний ребенок

Кадры с места трагедии опубликовали в соцсетях очевидцы. Они рассказали, что водитель потерял сознание за рулем и сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. По непроверенным данным, у водителя была онкология.

«Люди вокруг стоят, говорят, ребёнка маленького в крови всего увезли в больницу полицейские. Скорая занимается женщиной», — написала в соцсетях местная жительца.