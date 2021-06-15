Проект площадки для фестивалей в Краснодаре обойдется почти в 5 млн рублей

Власти Краснодара оценили почти в 5 млн рублей разработку проекта площадки для массовых мероприятий

Напомним, в мае 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка в районе улиц Воронежской и Обрывной площадку для городских фестивалей. В конце апреля 2021-го в мэрии рассказали, что земельный участок уже сформирован и поставлен на кадастровый учет.

21 мая городские власти сообщили, что направили деньги на проектно-изыскательские работы. На участке площадью 5,6 га собираются создать большую и малую сцены, парковку, участок для подъезда крупногабаритной техники, площадку для сбора мусора, места для отдыха, а также амфитеатр, лекторий и трибуны.

Кроме того, там хотят сделать места для павильонов быстрого питания и детскую игровую площадку. Саму локацию назвали «городской Центр событий».