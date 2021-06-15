Власти Краснодара передумали убирать трамвайную остановку после жалоб жителей

Краснодарский край

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15 июня в мэрии Краснодара сообщили, что не будут убирать трамвайную остановку на улице Просторной

Как сообщали Юга.ру, 17 мая МУП «Краснодарское трамвайно-транспортное управление» решило убрать четыре трамвайные остановки: «Баня» по улице 3-я линия, «Улица Бабушкина» по улице Каляева, «Улица Некрасова» по улице Красных Зорь и «Улица Монтажная» по улице Просторной. Перевозчик объяснил, что ликвидация остановок увеличит скорость движения на маршрутах. 

Однако по просьбе краснодарцев Департамент транспорта и дорожного хозяйства решил сохранить остановку «Улица Монтажная», где проходят трамваи № 4, 10.

«Совершенно правильное решение, потому что на встрече, где мы присутствовали, люди недоумевали, как это ликвидировать остановку. А ближайшая там находится в километре, наверное», — заявил на городской планерке 15 июня Первышов. Он подчеркнул, что скорость трамвая не стоит комфорта местных жителей, многие из которых — пожилые люди. 

Глава города поручил благоустроить остановочный комплекс и привести его в состояние, соответствующее городским нормативам.

Напомним, 18 марта власти Краснодара рассказали об обновлении постеров с картой маршрутов городского транспорта.

Благоустройство Евгений Первышов КТТУ Трамвай

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