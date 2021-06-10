В Краснодаре родители выпускников пожаловались на то, что министерство образования срывает выпускной
10 июня министерство образования Краснодарского края ответило на жалобы родителей о срыве выпускных вечеров
Жительница Краснодара 8 июня написала на своей странице в фейсбуке, что родители выпускников с ранней весны забронировали рестораны, наняли музыкантов и трансфер на 26 июня, так как до этого сообщалось, что именно тогда пройдёт единый день выпускных для 11-классников.
Однако в школе родителям сообщили, что по распоряжению министерства образования Краснодарского края вручение аттестатов пройдёт 26 июня с 20:00 до 24:00. Таким образом, чтобы получить документ, детям и их родителям придётся отказаться от праздника.
«Перенести на 27 июня — воскресенье — родители не имеют возможности, так как в основном, по традиции, вместе с детьми собирались встретить рассвет следующего дня, а 28 июня — понедельник и родителям на работу. Перенести свой законный и оплаченный праздник на заранее выбранной площадке, скорее всего, у выпускников уже не получится. На это и рассчитано?», — написала краснодарка.
Она добавила, что родителям не передали письменное распоряжение, а передали рекомендации устно. Теперь они не могут обжаловать действия школы в законном порядке. Родители подозревают, что так чиновники «решили не портить статистику торжественных мероприятий именно в этот день».
Краснодарка обратилась к Минпросвещения РФ, администрации Краснодарского края, Краснодара и Роспотребнадзору с просьбой объяснить, чем вызвана необходимость вручать аттестаты почти в ночное время и как родителям собираются компенсировать материальные и моральные потери в связи с невозможностью переноса празднования. Кроме того, родители усомнились, дал ли Роспотребнадзор разрешение — при ограничениях работы кафе и ресторанов до 23:00 — держать несколько выпускных классов с сопровождающими лицами на территории школы до 24:00.
Юга.ру 10 июня обратились в министерство образования Краснодарского края за разъяснениями. Пресс-служба ответила, что торжественное вручение аттестатов выпускникам 11-х классов рекомендовано провести 25-26 июня с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Рекомендации о времени проведения мероприятий не давались, отметили в министерстве.