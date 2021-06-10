В Краснодаре родители выпускников пожаловались на то, что министерство образования срывает выпускной

10 июня министерство образования Краснодарского края ответило на жалобы родителей о срыве выпускных вечеров

Жительница Краснодара 8 июня написала на своей странице в фейсбуке, что родители выпускников с ранней весны забронировали рестораны, наняли музыкантов и трансфер на 26 июня, так как до этого сообщалось, что именно тогда пройдёт единый день выпускных для 11-классников. Однако в школе родителям сообщили, что по распоряжению министерства образования Краснодарского края вручение аттестатов пройдёт 26 июня с 20:00 до 24:00. Таким образом, чтобы получить документ, детям и их родителям придётся отказаться от праздника.

Читайте также: В феврале школам Кубани рекомендовали не проводить вечера встречи выпускников

«Перенести на 27 июня — воскресенье — родители не имеют возможности, так как в основном, по традиции, вместе с детьми собирались встретить рассвет следующего дня, а 28 июня — понедельник и родителям на работу. Перенести свой законный и оплаченный праздник на заранее выбранной площадке, скорее всего, у выпускников уже не получится. На это и рассчитано?», — написала краснодарка. Она добавила, что родителям не передали письменное распоряжение, а передали рекомендации устно. Теперь они не могут обжаловать действия школы в законном порядке. Родители подозревают, что так чиновники «решили не портить статистику торжественных мероприятий именно в этот день».

Читайте также: Предприниматели попросили Кондратьева разрешить работу фудкортов в Краснодаре