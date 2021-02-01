Школам Кубани рекомендовали не проводить вечера встречи выпускников

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края 31 января заявили, что из-за коронавируса лучше не проводить вечера встречи выпускников

По традиции выпускники прошлых лет и их педагоги собираются в школах в первую субботу февраля. В этом году вечер встречи выпадает на 6 февраля. Однако из-за пандемии Роспотребнадзор рекомендовал не проводить такие мероприятия.

«В школах запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе допуск лиц, не связанных с образовательной деятельностью», — заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.

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Как писали Юга.ру, на Кубани до средины февраля действует режим повышенной готовности. Его продлили 28 января, но с некоторыми послаблениями. Так, например, с 1 февраля в регионе снова разрешено проводить выставки, при условии что на одного человека будет 4 кв. метра.

Кроме того, заполняемость зрительных залов в кинотеатрах, театрах, концертных залах увеличили до 30%. При этом развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия с очным присутствием зрителей по-прежнему под запретом.

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