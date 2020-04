Чемпион World Of Tanks в Северной Осетии посвятил игру 75-летию Победы

«Ростелеком» провел онлайн-турнир по игре World Of Tanks в Северной Осетии

Призеры получили игровое золото от организаторов турнира. Награды вручат победителям после карантина.

Это уже второй турнир, который «Ростелеком» проводит онлайн на юге РФ. Первое киберсоревнование состоялось в Дагестане в начале апреля. Специально для любителей игр провайдер предлагает тариф «Игровой» на базе высокоскоростного доступа в интернет с низким пингом, который имеет уникальные бонусы и премиум-аккаунт, единых для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

