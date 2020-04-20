Чемпион World Of Tanks в Северной Осетии посвятил игру 75-летию Победы

Это пятый по счету киберспортивный чемпионат в республике, организованный «Ростелекомом» и компанией Wargaming, разработчиком игры. В связи с пандемией соревнование велось только онлайн. За чемпионский титул два дня боролись десять экипажей по три человека.

Турнир прошел в два этапа: в субботу провели отборочные игры, и в воскресенье — полуфинал и финал. Игра транслировалась на YouTube-канале популярного стримера Артема Кузнецова, который комментировал финальную битву. Вживую ее посмотрели более 13 тыс. человек (видео в конце новости).

«Нынешний турнир особенный тем, что участвовали команды не только из Владикавказа, но и из других населенных пунктов республики. Игроки соревновались на своих компьютерах, не выходя из дома. Для нас это новый опыт, и турнир показал, что инфраструктура компании полностью готова к проведению подобных мероприятий», — отметил директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.