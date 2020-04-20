Чемпион World Of Tanks в Северной Осетии посвятил игру 75-летию Победы
«Ростелеком» провел онлайн-турнир по игре World Of Tanks в Северной Осетии
Это пятый по счету киберспортивный чемпионат в республике, организованный «Ростелекомом» и компанией Wargaming, разработчиком игры. В связи с пандемией соревнование велось только онлайн. За чемпионский титул два дня боролись десять экипажей по три человека.
Турнир прошел в два этапа: в субботу провели отборочные игры, и в воскресенье — полуфинал и финал. Игра транслировалась на YouTube-канале популярного стримера Артема Кузнецова, который комментировал финальную битву. Вживую ее посмотрели более 13 тыс. человек (видео в конце новости).
«Нынешний турнир особенный тем, что участвовали команды не только из Владикавказа, но и из других населенных пунктов республики. Игроки соревновались на своих компьютерах, не выходя из дома. Для нас это новый опыт, и турнир показал, что инфраструктура компании полностью готова к проведению подобных мероприятий», — отметил директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.
Интервью с ветераном боевых действий в Анголе:
В турнире победила команда «No Pasaran!» из Владикавказа; второе место занял экипаж команды «Lafki». Бронза досталась команде «45%».
«Мы посвятили свою игру 75-летию Победы. Не побоюсь громких слов — этот турнир стал поистине киберспортивным прорывом. Ведь формат онлайн для нас новый, и он оказался довольно успешным. Наша команда в прошлых турнирах стабильно собирала серебро — а теперь победа! Благодарим организаторов за высокий профессионализм и достойный уровень организации турнира. А всех игроков — за спортивный дух. Интрига держалась до конца. Надеемся и в этом году достойно выступить на финальном турнире в Краснодаре», — сказал капитан команды «No Pasaran!» Тотырбек Дигоев.
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Это уже второй турнир, который «Ростелеком» проводит онлайн на юге РФ. Первое киберсоревнование состоялось в Дагестане в начале апреля. Специально для любителей игр провайдер предлагает тариф «Игровой» на базе высокоскоростного доступа в интернет с низким пингом, который имеет уникальные бонусы и премиум-аккаунт, единых для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.
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