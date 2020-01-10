Один из создателей World of Tanks заявил о создании собственной партии и планах баллотироваться в Госдуму

Директор по продукту World of Tanks IT-компании Wargaming.net Вячеслав Макаров хочет создать «Партию прямой демократии», участвовать в региональных выборах и выдвинуть кандидатов в Госдуму

По словам Вячеслава Макарова, если партия победит на региональных выборах, то в 2021 году будет бороться уже на парламентских. Он добавил, что намерен потратить 1 млн долларов на разработку специального мобильного приложения, основанного на технологии блокчейн, — через это приложение будет происходить голосование членов партии.

В оргкомитет партии войдут также директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала» Тимофей Шевяков. Учредительный съезд состоится 5 марта 2020 года, сообщил 10 января «Коммерсантъ» .

Макаров рассказал, что в партию пригласят разработчиков из главных региональных IT-компаний, потому что такие компании — крупнейшие налогоплательщики и осведомлены о региональных проблемах.

Россияне голосуют не за партии, а за человека, имя же Вячеслава Макарова большинству избирателей неизвестно, прокомментировал «360» политические планы создателя WOT вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Те, кто занимается компьютерными играми, придерживаются разных политических взглядов. Там есть коммунисты, либералы, консерваторы и вообще аполитичные люди. Что касается компьютерных методов, то все выглядит довольно красиво, но вопрос в том, что реальные выборы — это большое количество агитаторов, которые ходят ногами, общаются с избирателями», — подчеркнул Макаркин.