Один из создателей World of Tanks заявил о создании собственной партии и планах баллотироваться в Госдуму
Директор по продукту World of Tanks IT-компании Wargaming.net Вячеслав Макаров хочет создать «Партию прямой демократии», участвовать в региональных выборах и выдвинуть кандидатов в Госдуму
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В оргкомитет партии войдут также директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала» Тимофей Шевяков. Учредительный съезд состоится 5 марта 2020 года, сообщил 10 января «Коммерсантъ».
По словам Вячеслава Макарова, если партия победит на региональных выборах, то в 2021 году будет бороться уже на парламентских. Он добавил, что намерен потратить 1 млн долларов на разработку специального мобильного приложения, основанного на технологии блокчейн, — через это приложение будет происходить голосование членов партии.
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Макаров рассказал, что в партию пригласят разработчиков из главных региональных IT-компаний, потому что такие компании — крупнейшие налогоплательщики и осведомлены о региональных проблемах.
Россияне голосуют не за партии, а за человека, имя же Вячеслава Макарова большинству избирателей неизвестно, прокомментировал «360» политические планы создателя WOT вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
«Те, кто занимается компьютерными играми, придерживаются разных политических взглядов. Там есть коммунисты, либералы, консерваторы и вообще аполитичные люди. Что касается компьютерных методов, то все выглядит довольно красиво, но вопрос в том, что реальные выборы — это большое количество агитаторов, которые ходят ногами, общаются с избирателями», — подчеркнул Макаркин.
Разработчиком и владельцем игры World of Tanks является белорусская IT-компания Wargaming.net. Компания зарегистрирована на Кипре, там же находится ее штаб-квартира. Кроме того, офисы организации есть в России, Беларуси, Украине, Германии, США, Великобритании, Дании, Финляндии и Австралии. В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в 1,5 млрд долларов.
Как писали Юга.ру, в 2014 году компания Wargaming отреставрировала экспонаты музея «Оружие Победы» в Краснодаре.
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