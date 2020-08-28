Власти Краснодара рассказали, что хотят сделать в Юбилейном микрорайоне за два года

Краснодарский край

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Администрация Краснодара 28 августа показала планы по развитию Юбилейного микрорайона до 2022 года

Дороги

В 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют обновить дорогу на улице 70-летия Октября от Думенко до Проспекта Чекистов. Также в планах строительство новой дороги от Думенко до Лукьяненко. Предполагается, что она разгрузит пробки на выезде из ЮМР и свяжет между собой отдельные дороги. Проект заложен в Стратегии «Краснодар-2030».

Первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко заявил, что комфортная жизнь в ЮМР — заслуга чиновников и губернатора.

«Комфортная жизнь в Юбилейном микрорайоне — результат совместной работы городской думы Краснодара, администрации города и края, и, конечно, личной поддержки многих проектов губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Будем и дальше выполнять задачи, которые перед нами ставят жители», — прокомментировал Косенко.

Набережная

Также в 2021 году хотят начать работы по строительству набережной от Юбилейного до Тургеневского моста. По словам политика Евгения Первышова, проект из 13 этапов уже прошел экспертизу. Ранее строительство должно было стартовать в 2020 году.

Школы

В марте 2021 года планируют завершить строительство нового корпуса на 300 мест для учеников младших классов гимназии № 87. С основным зданием его соединит отапливаемая переходная галерея на втором этаже. На территории учебного заведения сделают футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные поля, а также зону отдыха с площадками для активных игр.

Ранее власти Краснодара представили планы развития Фестивального микрорайона и Гидростроя на ближайшие годы.

Благоустройство Дороги Краснодар Строительство Школа

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