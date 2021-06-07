В Краснодаре водитель наехал на женщину с коляской на пешеходном переходе

ДТП с участием легкового автомобиля и женщины с коляской произошло в Краснодаре 7 июня

Авария произошла на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина в Краснодаре. Очевидцы сообщили в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» , что под колёса автомобиля попала женщина с коляской.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что автомобиль Toyota около 13:30 ехал по улице 2-я Линия от Красных Партизан в сторону Гагарина. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на женщину с коляской. Ей назначили амбулаторное лечение. О состоянии ребёнка не сообщается.

Водителю вынесли постановление за нарушение ПДД, которое причинило лёгкий вред здоровью. Ему грозит штраф 2,5 — 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от года до полутора лет.