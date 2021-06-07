В Краснодаре водитель наехал на женщину с коляской на пешеходном переходе

Краснодарский край

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ДТП с участием легкового автомобиля и женщины с коляской произошло в Краснодаре 7 июня

Авария произошла на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина в Краснодаре. Очевидцы сообщили в телеграм-канале «Телетайп Краснодара», что под колёса автомобиля попала женщина с коляской.

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В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что автомобиль Toyota около 13:30 ехал по улице 2-я Линия от Красных Партизан в сторону Гагарина. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на женщину с коляской. Ей назначили амбулаторное лечение. О состоянии ребёнка не сообщается.

Водителю вынесли постановление за нарушение ПДД, которое причинило лёгкий вред здоровью. Ему грозит штраф 2,5 — 5 тыс. рублей или лишение прав на срок  от года до полутора лет.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре «Газель» сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе, она осталась жива. А в посёлке Южном 1 апреля произошло ДТП, в котором сотрудница полиции насмерть сбила ребенка.

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В Краснодаре водитель наехал на женщину с коляской на пешеходном переходе
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