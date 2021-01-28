На Кубани ищут водителя, который сбил ребенка на «зебре» и скрылся

Краснодарский край

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Утром 26 января в Усть-Лабинске произошло ДТП на переходе

ДТП случилось 26 января в 7:00 в на улице Заполотняной. Девочка двигалась по пешеходному нерегулируемому переходу около дома 25 А. В это время ее сбил водитель на неустановленной машине. После этого он покинул место происшествия.

Ребенок получил травмы, сообщили в инстаграме администрации Усть-Лабинского района 27 января. 

Полиция просит свидетелей ДТП сообщить известную информацию по телефонам 8 (86135) 2-10-72, 8 (989) 263-80-67 или с мобильного 102.

Как писали Юга.ру, в октябре в Краснодаре мужчина сбил мальчика на переходе, ребенок находился в тяжелом состоянии. А в декабре мэру краевого центра вынесли предписание после того, как машина сбила 18-летнюю девушку на стертой «зебре».

Дети ДТП Усть-Лабинский район

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