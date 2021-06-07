Власти Краснодара рассказали о новой схеме движения в районе переулка Тополькового

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 7 июня обсудили ситуацию с ремонтом переулка Тополькового и новую схему движения в этом районе

Напомним, в Краснодаре из-за строительства ливневого коллектора 7 января перекрыли проезд по переулку Топольковому. Работы на участке от улицы Российской до 1 Мая обещали завершить к 28 февраля. Позже из-за непогоды сроки окончания работ продлили до 22 марта. В апреле краснодарцы жаловались, что дорогу разрыли и проехать там по-прежнему нельзя. В начале июня в мэрии объявили новые сроки окончания работ — конец июня.

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На еженедельной городской планерке 7 июня директор департамента транспортного и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что из-за застройки жилыми домами в этом районе усложнилась дорожно-транспортная ситуация. Заторы там наблюдаются даже в выходные.

На основе годового мониторинга специалисты разработали новую схему, которая предусматривает организацию одностороннего движения в районе переулка Тополькового:

  • по переулку Топольковому от улицы 1 Мая до Российской;
  • по переулку Гаражному от улицы Российской до 1 Мая;
  • по улице Ангарской от 1 Мая до Российской.

Кроме того, на Т-образном перекрестке улиц Кирилла Россинского и 1 Мая предусмотрена установка нового адаптированного светофора. Он начнет работать в ближайшее время.

Архипов заявил, что такое решение позволит снизить время в пути и увеличить скорость движения примерно на 30%. При этом скорость движения увеличится на 40%, а плотность транспортного потока снизится на 32%. Все мероприятия собираются выполнить к июлю этого года.

Как писали Юга.ру, к концу июня в Краснодаре также хотят закончить ремонт улицы Благоева. Там участок дороги расширят с трех до четырех полос.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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Власти Краснодара рассказали о новой схеме движения в районе переулка Тополькового
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