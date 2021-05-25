В Краснодаре к осени появятся 9 умных светофоров, которые реагируют на потоки машин

Напомним, в начале 2020 года в Краснодаре установили три умных светофора, которые следят за движением машин. Еще два устройства появились летом.

Это адаптивные устройства, которые умеют подстраиваться под автомобильные потоки и их интенсивность. Специальные датчики реагируют на «разрывы» в движении: если в течение трех секунд машины не пересекают стоп-линию, зеленый свет для этой улицы прекращается и переходит на перпендикулярную дорогу.