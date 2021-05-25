В Краснодаре к осени появятся 9 умных светофоров, которые реагируют на потоки машин

Краснодарский край

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Власти Краснодара 25 мая рассказали, что к 1 сентября хотят установить светофоры на 37 пешеходных переходах

Напомним, в начале 2020 года в Краснодаре установили три умных светофора, которые следят за движением машин. Еще два устройства появились летом.

Это адаптивные устройства, которые умеют подстраиваться под автомобильные потоки и их интенсивность. Специальные датчики реагируют на «разрывы» в движении: если в течение трех секунд машины не пересекают стоп-линию, зеленый свет для этой улицы прекращается и переходит на перпендикулярную дорогу.

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25 мая в мэрии Краснодара сообщили, что к концу лета светофорами оборудуют 37 пешеходных переходов, из них 9 устройств будут адаптивными.

На пересечении каких улиц установят умные светофоры:

  • Героев-Разведчиков и Героя Яцкова,
  • Зиповской и Котлярова,
  • Кирилла Россинского и 1 Мая,
  • Красных Партизан и Брюсова,
  • Красных Партизан и Передерия,
  • Кубанской Набережной и Комсомольской,
  • Российской и Кухаренко,
  • Селезнева и 2-й Пятилетки,
  • Длинной и Янковского.

В администрации заявили, что такие светофоры сейчас работают на 19 перекрестках, а специальными датчиками оборудовали 38 перекрестков.

Также в Краснодаре вблизи образовательных учреждений установят 18 светофоров типа Т.7 (светодиодный светофор с сигналом желтого цвета, который постоянно работает в режиме мигания).

Где установят электронные регулировщики
  • на пересечении улиц 1-я линия Нефтяников и Новаторов;
  • на пересечении улиц Бабушкина и Передерия;
  • на пересечении улиц Гимназической и Фрунзе;
  • на пересечении улиц Дзержинского и Нефтяной;
  • по улице Дорожной, 1 в поселке Северном;
  • по улице Звездной, 5 в поселке Колосистом;
  • на пересечении улиц Колхозной и Серова;
  • по улице Красной, 28 в станице Старокорсунской;
  • на пересечении улиц Красноармейской и Хакурате;
  • на пересечении улиц Кузнечной и Кутузова;
  • по улице Наримановской, 28 в хуторе Ленина;
  • на пересечении улиц Октябрьской и Пушкина;
  • на пересечении улиц Чкалова и Пашковской;
  • на пересечении улиц Энгельса и Головатого;
  • в районе дома № 17/1 в пос. Белозерном;
  • по улице Шевченко, 222 в станице Старокорсунской;
  • по улице Бершанской, 372;
  • на пересечении улиц Фрунзе и Длинной.

Кроме того, за счет городского бюджета в Краснодаре к 1 сентября собираются создать десять регулируемых пешеходных переходов:

  • на улице Дальней, 39;
  • на пересечении улиц Калинина и Фрунзе;
  • на пересечении улиц Октябрьской и Комсомольской;
  • на пересечении улиц Рашпилевской и Комсомольской;
  • на пересечении улиц Тенистой и 1 Мая;
  • на пересечении улиц Тепличной и 1 Мая;
  • на улице Трудовой Славы, 19;
  • на улице Уральской, 121;
  • на пересечении улиц Советской и Рашпилевской;
  • на пересечении улиц Уральской и 30-й Иркутской Дивизии.

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При этом часть светофоров оснастят таймерами обратного отсчета и звуковыми сигналами. Также 24 мая глава города Евгений Первышов предложил оборудовать улицы Краснодара проекторами. Как писали Юга.ру, в декабре 2020 года в городе в тестовом режиме сделали два пешеходных перехода, которые светились в темноте.

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