В Краснодаре к осени появятся 9 умных светофоров, которые реагируют на потоки машин
Власти Краснодара 25 мая рассказали, что к 1 сентября хотят установить светофоры на 37 пешеходных переходах
Напомним, в начале 2020 года в Краснодаре установили три умных светофора, которые следят за движением машин. Еще два устройства появились летом.
Это адаптивные устройства, которые умеют подстраиваться под автомобильные потоки и их интенсивность. Специальные датчики реагируют на «разрывы» в движении: если в течение трех секунд машины не пересекают стоп-линию, зеленый свет для этой улицы прекращается и переходит на перпендикулярную дорогу.
25 мая в мэрии Краснодара сообщили, что к концу лета светофорами оборудуют 37 пешеходных переходов, из них 9 устройств будут адаптивными.
На пересечении каких улиц установят умные светофоры:
- Героев-Разведчиков и Героя Яцкова,
- Зиповской и Котлярова,
- Кирилла Россинского и 1 Мая,
- Красных Партизан и Брюсова,
- Красных Партизан и Передерия,
- Кубанской Набережной и Комсомольской,
- Российской и Кухаренко,
- Селезнева и 2-й Пятилетки,
- Длинной и Янковского.
В администрации заявили, что такие светофоры сейчас работают на 19 перекрестках, а специальными датчиками оборудовали 38 перекрестков.
Также в Краснодаре вблизи образовательных учреждений установят 18 светофоров типа Т.7 (светодиодный светофор с сигналом желтого цвета, который постоянно работает в режиме мигания).
- на пересечении улиц 1-я линия Нефтяников и Новаторов;
- на пересечении улиц Бабушкина и Передерия;
- на пересечении улиц Гимназической и Фрунзе;
- на пересечении улиц Дзержинского и Нефтяной;
- по улице Дорожной, 1 в поселке Северном;
- по улице Звездной, 5 в поселке Колосистом;
- на пересечении улиц Колхозной и Серова;
- по улице Красной, 28 в станице Старокорсунской;
- на пересечении улиц Красноармейской и Хакурате;
- на пересечении улиц Кузнечной и Кутузова;
- по улице Наримановской, 28 в хуторе Ленина;
- на пересечении улиц Октябрьской и Пушкина;
- на пересечении улиц Чкалова и Пашковской;
- на пересечении улиц Энгельса и Головатого;
- в районе дома № 17/1 в пос. Белозерном;
- по улице Шевченко, 222 в станице Старокорсунской;
- по улице Бершанской, 372;
- на пересечении улиц Фрунзе и Длинной.
Кроме того, за счет городского бюджета в Краснодаре к 1 сентября собираются создать десять регулируемых пешеходных переходов:
- на улице Дальней, 39;
- на пересечении улиц Калинина и Фрунзе;
- на пересечении улиц Октябрьской и Комсомольской;
- на пересечении улиц Рашпилевской и Комсомольской;
- на пересечении улиц Тенистой и 1 Мая;
- на пересечении улиц Тепличной и 1 Мая;
- на улице Трудовой Славы, 19;
- на улице Уральской, 121;
- на пересечении улиц Советской и Рашпилевской;
- на пересечении улиц Уральской и 30-й Иркутской Дивизии.
При этом часть светофоров оснастят таймерами обратного отсчета и звуковыми сигналами. Также 24 мая глава города Евгений Первышов предложил оборудовать улицы Краснодара проекторами. Как писали Юга.ру, в декабре 2020 года в городе в тестовом режиме сделали два пешеходных перехода, которые светились в темноте.