В Краснодаре из-за непогоды продлили срок строительства канализации в переулке Топольковом

Краснодарский край

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В Краснодаре до конца марта продлится ограничение движения в переулке Топольковом

Ранее ГК «Инсити» начал строительство дождевого коллектора, чтобы обеспечить новый жилой район ливневками. Сеть должны проложить от улицы Командорской до магистрального участка на Российской. Из-за этого на участке от Российской до 1-го Мая ограничили движение машин. Завершить работы планировалось до конца февраля. Однако сроки отодвинули из-за ухудшения погодных условий и перепадов температур в январе и феврале.

Работы продлили до 22 марта. На время ремонта для жителей домов в переулке организовали возможность проезда, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара 13 февраля.

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