Отсутствие рабочих и техники на ремонтируемых дорогах Краснодара объяснили «технологией процесса»

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 31 мая объяснили, почему не всегда на ремонтируемых участках дорог есть рабочие и спецтехника

На городской планерке 31 мая мэр Краснодара Евгений Первышов обратил внимание на то, что от местных жителей поступают жалобы на отсутствие рабочих и спецтехники на ремонтируемых участках дорог.

«Это связано с погодными условиями или с какими-то техническими вопросами?» — поинтересовался Первышов.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что отсутствие рабочих связано с «технологией процесса».

«Дело в том, что на всех объектах, на которых мы сейчас работаем, работы ведутся по инженерным коммуникациям. Бывают такие дни, когда мы там работ не проводим — решаем вопросы, связанные с сетевиками: когда требуется решить вопрос по электросетям, по газу. Потому что коммуникаций достаточно много, и в ежедневном формате требуются дополнительные корректировки проектной документации», — рассказал Архипов.

Архипов уверил, что ремонт всех дорог идет по графику, а основной объем работ, связанный с переустройством и защитой инженерных сетей, закончат летом.

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Напомним, в начале апреля из-за расширения улицы Черкасской полностью перекрыли движение на участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Водители не смогут там проехать до 3 августа. Полностью завершить работы планируют в ноябре.

После перекрытия Черкасской местные жители стали жаловаться в краснодарских пабликах, что редко встречают на участке рабочих. Такие жалобы поступали 15 апреля, 20 апреля, 25 апреля и 24 мая.

Позже в этом же районе Краснодара начали ремонтировать улицу 40‑летия Победы. Работы на участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков продлятся до Нового года. По наблюдениям журналиста Юга.ру, 31 мая там велись активные дорожные работы.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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