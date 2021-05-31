Отсутствие рабочих и техники на ремонтируемых дорогах Краснодара объяснили «технологией процесса»

В мэрии Краснодара 31 мая объяснили, почему не всегда на ремонтируемых участках дорог есть рабочие и спецтехника

На городской планерке 31 мая мэр Краснодара Евгений Первышов обратил внимание на то, что от местных жителей поступают жалобы на отсутствие рабочих и спецтехники на ремонтируемых участках дорог.

«Это связано с погодными условиями или с какими-то техническими вопросами?» — поинтересовался Первышов.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что отсутствие рабочих связано с «технологией процесса».

«Дело в том, что на всех объектах, на которых мы сейчас работаем, работы ведутся по инженерным коммуникациям. Бывают такие дни, когда мы там работ не проводим — решаем вопросы, связанные с сетевиками: когда требуется решить вопрос по электросетям, по газу. Потому что коммуникаций достаточно много, и в ежедневном формате требуются дополнительные корректировки проектной документации», — рассказал Архипов.

Архипов уверил, что ремонт всех дорог идет по графику, а основной объем работ, связанный с переустройством и защитой инженерных сетей, закончат летом.