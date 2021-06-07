В Краснодаре хотят установить насосы под мостом на улице Вишняковой

Краснодарский край

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На планерке в мэрии Краснодара 7 июня чиновники обсудили проект установки насосов в районе ж/д моста на улице Вишняковой, где регулярно происходят подтопления

Власти Краснодара 7 июня на еженедельном совещании обсудили проект установки шести насосов под железнодорожным мостом на улице Вишняковой. На этом участке во время дождей происходят подтопления, которые парализуют движение трамваев.

Проект предусматривает строительство четырех основных насосов и двух резервных. Их мощность составит 10,5 тыс. кубометров в час. Также там хотят установить два напорных трубопровода протяженностью в 2,3 км. По ним ливневые воды будут стекать в реку Кубань через локальные очистные сооружения.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что проект уже проходит госэкспертизу, заключение планируется получить в августе, а чуть позже — разрешение на строительство.

«По итогам экспертизы мы будем понимать четкую стоимость строительства объекта. Соответственно, при доведении денежных средств можем выставлять на торги», — объяснил Архипов.

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Напомним, накануне из-за обильных осадков под ж/д мостом остановилось движение трамваев. Снова общественный транспорт смог поехать, когда вода ушла через ливневки. Такая ситуация возле Вишняковского рынка не редкость. Этот участок дороги затапливало летом прошлого года, в 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013 годах.

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В Краснодаре хотят установить насосы под мостом на улице Вишняковой

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